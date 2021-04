Společnost endpoint spouští partnerský program ConnectionPOINT™ navržený s cílem urychlit výstupy a posunout medicínu vpřed prostřednictvím technologického propojení nové generace eClinical

Hlavní misí systému ConnectionPOINT je vytvářet udržitelnou rozšiřitelnou infrastrukturu v rámci sítě silných prověřených partnerů při podpoře systému a technologie eClinical, založenou na principech vytváření příležitostí, realizace inovací a harmonizace dodávek v celém ekosystému.

Jednou z nejzajímavějších aplikací pro tuto strategickou alianci je aktualizace uspořádání technologií a linií služeb, které jsou obvykle vnímány jako nespojité, v podstatě nezbytné a zahrnují známá úskalí, ale v současné době jsou připravené vytvářet nové převratné příležitosti. Zde jsou názory některých partnerů společnosti endpoint na již zjištěné přínosy systému ConnectionPOINT a úspěchů v rámci jejich stávajícího technologického propojení s technologii interaktivní odpovědi (IRT) společnosti endpoint:

„Když se společnosti TSS a endpoint spojily, aby zjistily, co všechno mohou společně dokázat v našem odvětví, okamžitě jsme pochopili, že jde o víc než o snadná vítězství v oblasti styčných prostředí, jako je základní monitorování dodávek," řekl Evan Hahn, viceprezident severoamerické divize společnosti TSS, předního světového poskytovatele technologií a služeb pro monitorování teploty. „Veškeré diskuze na všech úrovních mezi společností endpoint a TSS, od generálních ředitelů přes technické pracovníky po vývoj obchodu, měly společnou myšlenku, jak daleko můžeme posunout a připravit tuto část ekosystému na změny, které do odvětví přichází, výrazně se zvyšující potřebu dat v reálném čase a funkcí souvisejících s monitorováním teploty. Bylo jasné, že společnosti endpoint a TSS jsou schopny rychle vytvořit praktický očekávaný základ integrovaného přístupu. Pak se dostat ještě dál s novou generací dvoucestné integrace v reálném čase, která funguje zpětně od úrovně dodávek po úroveň položek, pro využití přímo v inventáři center, stejně jako plní standardní potřeby při zajišťování dodávek a je připraven fungovat všude tam, kde to bezdrátová monitorovací technologie umožňuje. To je přesně to, co jsme udělali. Tato přímá cesta k cíli by se neuskutečnila bez velkého úsilí obou organizací."

„Jednou z možností přímého sběru dat (DDC) v rámci prostředí encapsia®, představuje systém eSource DDC významný příslib pro odvětví v podobě samostatné možnosti, ale jeho hlavní výhodou je to, že přináší jednoduchost do komplexního ekosystému technologií a služeb klinických hodnocení. K tomuto účelu jsme před více než dvěma a půl lety posílili dynamickou architekturu společnosti encapsia o vysoce integrační přístup, který společnost endpoint využívá při společném úsilí o pevné propojení systémů do jednoho nepřetržitého sledu zkušeností jak pro centra, která klinická hodnocení provádějí, tak manažery studií," řekl Temitope Keyes, výkonný ředitel společnosti Cmed Technology. „Týmy společností encapsia a endpoint prokázaly velkou snahu o spolupráci, úspěch klientů, technologické inovace a intelektuální vedení v odvětví, které podporuje naši společnou schopnost dodávat úspěšně vysoce harmonizovanou skupinu systémů. Poskytujeme intuitivní a bezproblémová řešení pro klinické dodávky a provozní postupy, vždy v souladu s požadavky a zároveň využíváme dynamická data v téměř reálném čase."

Spektrum možností se může rozšiřovat od hlubokého propojení produktů po nové obchodní modely a vyžaduje vše uvedené výše.

„Systémy a nástroje vytvářené v našem odvětví se často přísně řídí specifickými protokoly a podléhají potřebám sponzorů. V důsledku toho jsou často centra zahlcena mnoha aplikacemi, které se musí učit, stejně jako souvisejícími přihlašovacími údaji, které musí uchovávat a zapamatovat," řekl Rick Malone, ředitel vývoje obchodu ve společnosti McCreadie Group. „Hledáme řešení, která zajistí týmům zkoumajícím léčiva flexibilitu při zvládání pracovních povinností, a zároveň budou plnit specifické potřeby sponzorů. Jsme velmi rádi, že budeme spolupracovat se stejně smýšlejícím partnerem, jakým je společnost endpoint, která považuje spojení potřeb center a sponzorů prostřednictvím naší „premiérové" integrace, za přínos pro všechny zúčastněné strany. Společnosti McCreadie Group a endpoint investovaly více než rok do vývoje řešení, které usnadňuje život centrům a zároveň poskytuje sponzorům lepší integritu dat a načasování."

„Kromě toho, že jde o příslib prohloubení společných zkušeností, silných stránek a jasných výhod přímé interakce mezi partnery, uvědomujeme si, že je to rovněž výzva pro ty, kteří se k této skupině připojí," řekl Vincent Puglia, ředitel strategické aliance společnosti endpoint. „Konzistentní zapojování, prohlubování diskuzí, překonávání bariér, implementace nových obchodních modelů a neustále dotazování „co dál?" a „co dalšího můžeme udělat?" představuje značný závazek. Nebude pro každého, ale pro ty, kteří přijmou ConnectionPOINT jako misi, nemůže být návratnost nadhodnocená."

