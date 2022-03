Společnost Hisense vytváří udržitelné pracoviště a podporuje ženy, aby dosáhly lepších výsledků v každém aspektu

Společnost Hisense povzbuzuje ženy, aby na pracovišti zazářily ve všech aspektech

Tváří v tvář těmto neočekávaným překážkám a výzvám, kterým ženy čelí zejména v profesním životě, Hisense uznává důležitost vytvoření vyváženého, různorodého a rovnocenného pracoviště. V současné době tvoří ženy 41,6 % celosvětové pracovní síly společnosti Hisense International, což je více, než činí poslední celosvětový průměr ženské pracovní síly Světové banky (38,89 %).

Vzhledem k tomu, že společnost Hisense usiluje o inkluzivnější a rozmanitější firemní kulturu, vyniká v tomto odvětví z řad zaměstnanců stále více žen.

Li Wenli, generální ředitelka společnosti Hisense Japan, je mnoha svými mladými kolegy považována za vzorovou vedoucí pracovnici, protože se věnuje své kariéře, posiluje a bojuje za neustálé zlepšování svého týmu, kariéry a firemních úspěchů. Od svého nástupu do společnosti Hisense žije v Japonsku nezávisle a vede svůj tým tak, aby za 10 let dosáhla desetinásobného zvýšení prodeje. Jako výjimečná zaměstnankyně neustále překonává sama sebe a povzbuzuje další ženy, aby si plnily své sny, snažily se na pracovišti a staly se nejlepšími ve svém oboru.

Luna Nortje, vrcholová manažerka a vedoucí oddělení CE, HA a mobilního prodeje v Hisense South Africa, říká, že firemní styl společnosti Hisense je charakterizován pokorou a integritou, zatímco největší silou společnosti je propagace rozmanitosti a poskytování rovných příležitostí bez ohledu na národnost. Luna neustále povzbuzuje své kolegyně, aby vyjádřily svůj názor a skutečně naplno rozvinuly svůj potenciál a staly se tou nejlepší možnou verzí sebe samých.

Podporujeme ženy ve sportech a umožňuje jim rozšířit potenciál v různých oborech

Společnost Hisense je hrdým partnerem UEFA Women's EURO 2022, a to po sponzorování turnaje v roce 2017. S cílem neustále inspirovat ženy ve sportu se společnost Hisense spojila s UEFA a zahájila kampaň „Remember the Name", která přitahuje širší pozornost k ženskému fotbalu a dává hráčkám uznání, které si zaslouží, a činí z nich světové celebrity.

To, co Hisense hluboce spojuje se sportem, jsou sdílené hodnoty úsilí, týmové práce, respektu a kamarádství. Hisense bude i nadále vytvářet rovnější a udržitelnější prostředí pro ženy, dívky a všechny ostatní, a to prohlubováním klíčových technologií a budováním důvěryhodné mezinárodní značky.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1760698/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1760699/image_2.jpg

SOURCE Hisense