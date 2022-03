Hisense schafft einen nachhaltigen Arbeitsplatz und ermutigt Frauen, sich in jeder Hinsicht zu verbessern

Hisense ermutigt Frauen, am Arbeitsplatz in jeder Hinsicht zu glänzen

Angesichts dieser unerwarteten Hindernisse und Herausforderungen, mit denen sich Frauen vor allem im Berufsleben konfrontiert sehen, hat Hisense erkannt, wie wichtig es ist, einen ausgewogenen, vielfältigen und gleichberechtigten Arbeitsplatz zu schaffen. Derzeit liegt der Anteil der Frauen an der weltweiten Belegschaft von Hisense International bei 41,6 % und damit über dem von der Weltbank ermittelten Durchschnitt von 38,89 %.

Hisense strebt eine integrativere und vielfältigere Unternehmenskultur an, so dass mehr weibliche Mitarbeiter in der Branche eine herausragende Stellung einnehmen.

Li Wenli, General Manager von Hisense Japan, wird von vielen ihrer jungen Kolleginnen und Kollegen als vorbildliche Führungskraft angesehen, weil sie sich für ihre Karriere einsetzt, sie fördert und für eine kontinuierliche Verbesserung ihres Teams, ihrer Karriere und ihrer Unternehmensleistungen kämpft. Seit sie zu Hisense gekommen ist, hat sie unabhängig in Japan gelebt und ihr Team zu einer 10-fachen Umsatzsteigerung in 10 Jahren geführt. Als herausragende weibliche Mitarbeiterin hat sie sich selbst ständig herausgefordert und mehr Frauen ermutigt, ihre Träume zu verfolgen, sich am Arbeitsplatz anzustrengen und die Besten in ihrem Bereich zu werden.

Luna Nortje, Senior Executive und Leiterin der CE-, HA- und Mobile-Verkaufsabteilungen von Hisense Südafrika, sagt, dass der Unternehmensstil von Hisense von Bescheidenheit und Integrität geprägt ist, während die größte Stärke des Unternehmens darin besteht, die Vielfalt zu fördern und unabhängig von der Nationalität gleiche Chancen zu bieten. Luna ermutigt weibliche Angestellte kontinuierlich dazu, sich Gehör zu verschaffen und ihr volles Potenzial zu entfalten, um sich selbst zu verbessern.

Unterstützt Frauen im Sport und ermöglicht es Frauen, ihr Potenzial in verschiedenen Bereichen zu erweitern

Hisense ist stolzer Partner der UEFA Women's EURO 2022, nachdem das Unternehmen das Turnier bereits 2017 gesponsert hat. Um Frauen im Sport kontinuierlich zu inspirieren, wird Hisense gemeinsam mit der UEFA die Kampagne „Remember the Name" starten, die dem Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit verschafft und den Spielerinnen die Anerkennung verschafft, die sie verdienen, um sie weltweit bekannt zu machen.

Was Hisense tief mit dem Sport verbindet, sind die gemeinsamen Werte Anstrengung, Teamwork, Respekt und Kameradschaft. Hisense wird auch in Zukunft ein gleichberechtigtes und nachhaltiges Umfeld für Frauen, Mädchen und alle anderen schaffen, indem es die Kerntechnologie vertieft und eine vertrauenswürdige internationale Marke wird.

