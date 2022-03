Tworząc zrównoważone miejsce pracy, Hisense zachęca kobiety do samorozwoju w każdym aspekcie

Hisense uważa, że nie ma nic ważniejszego niż poszanowanie dla parytetu płci, różnorodności i inkluzywności w miejscu pracy, wspólne dążenie do zagwarantowania każdemu pracownikowi poczucia przynależności do zespołu ceniącego różnorodne zdolności oraz stwarzanie równych możliwości uwolnienia potencjału każdego pracownika, wspomaganie pracowników w osiąganiu osobistych celów czy przekraczanie granic, dzięki któremu każdy będzie mógł się doskonalić.

Hisense zachęca kobiety do pełnego wykorzystania potencjału w miejscu pracy

Mając świadomość trudności i wyzwań, z jakimi borykają się kobiety, zwłaszcza w środowisku pracy, Hisense podjęło kompleksowe działania na rzecz stworzenia zrównoważonego, zróżnicowanego i sprawiedliwego miejsca pracy. Dziś kobiety stanowią 41,6% międzynarodowej kadry pracowniczej Hisense, więcej nawet niż wynosząca 38,89% średnia liczba kobiet zatrudnionych w Banku Światowym.

W miarę jak Hisense dąży do zbudowania bardziej sprzyjającej włączeniu i zróżnicowanej kultury, coraz więcej kobiet odnosi ogromne sukcesy w branży.

Wielu młodych współpracowników uznaje Li Wenli, dyrektor generalną Hisense Japonia, za wzór liderki pod względem zaangażowania w karierę zawodową, wzmacniania podległego jej zespołu i walki o jego ciągłe doskonalenie, rozwój ścieżki kariery i poprawę zespołowych wyników. Po dołączeniu do szeregów Hisense Li Wenli przeprowadziła się do Japonii, gdzie się uniezależniła i gdzie na przestrzeni 10 lat zdołała wypracować dziesięciokrotny wzrost wartości sprzedaży. Jest doskonałą pracownicą, nieprzerwanie stawia sobie coraz bardziej ambitne cele i zachęca coraz więcej kobiet do realizowania marzeń, dążenia do osiągnięcia możliwie najwyższej pozycji w miejscu pracy oraz bycia jak najlepszymi w swojej dziedzinie.

Luna Nortje, kierowniczka i szefowa działu CE, HA i sprzedaży mobilnej w Hisense Afryka Południowa mówi, że korporacyjna kultura Hisense jest przepełniona skromnością i uczciwością, ale największym atutem spółki jest sprzyjanie różnorodności i zapewnianie równych możliwości bez względu na narodowość. Luna nieprzerwanie zachęca kobiety pracujące w spółce do walki o siebie oraz uwolnienia prawdziwego, pełnego potencjału i samodoskonalenia.

Wsparcie dla sportu kobiet, stwarzanie kobietom możliwości rozwijania potencjału w różnych dyscyplinach

Od chwili zaangażowania w sponsorowanie rozgrywek w 2017 r. Hisense jest dumnym partnerem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet UEFA EURO 2022. Hisense i UEFA wspólnie poprowadzą kampanię „Pamiętaj o nich", której celem będzie zainspirowanie kobiet, zwrócenie większej uwagi na piłkę nożną kobiet, oddanie zawodniczkom honorów, na jakie zasługują, a także zapewnienie im rozwoju i możliwości zapisania się w historii świata.

Tym, co łączy Hisense ze sportem, to nieustawanie w wysiłkach, praca zespołowa, szacunek i koleżeństwo. W przyszłości Hisense zamierza kontynuować budowanie bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego środowiska pracy dla kobiet, dziewcząt i nie tylko poprzez rozwój technologii i stworzenie marki i międzynarodowej renomie.

