Společnost Microsoft oznamuje aplikaci Viva Sales, která zcela mění zkušenosti prodejců a zvyšuje produktivitu

Aplikace Viva Sales spolupracuje s jakýmkoli prodejním CRM a automatizuje zadávání dat. Prodejcům na platformách Microsoft 365 a Microsoft Teams tak nabízí nástroje na bázi umělé inteligence.

REDMOND, Washington, 16. června 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Microsoft Corp. ve čtvrtek oznámila novou aplikaci Microsoft Viva Sales, která je určena pro prodejce. Aplikace Viva Sales je schopna do jakéhokoliv systému CRM zprostředkovat data o zapojení zákazníků ze služeb Microsoft 365 a Microsoft Teams, a využívá umělé inteligence za účelem poskytování personalizovaných doporučení a poznatků, které prodejcům umožňují lepší propojení se svými zákazníky. To prodejcům napomáhá snáze přizpůsobit své zapojení do zákaznického procesu a dosáhnout rychlejšího dokončení obchodní transakce.

Zaměstnanci v dnešním hybridním světě požadují od svých zaměstnavatelů více – ať už jde o nástroje, které používají, nebo pracovní dobu a prostředí, ve kterém pracují. To platí zejména pro prodejce. Aplikace Viva Sales umožňuje prodejcům získávat poznatky z celé platformy Microsoft 365 a Teams, eliminovat nutnost ručního zadávání dat a dostávat doporučení a upomínky na základě umělé inteligence – a to vše při zachování plynulosti práce. Viva Sales zefektivňuje práci prodejců tím, že jim v rámci nástrojů, které prodejci již používají, zobrazuje užitečné informace se správným kontextem, šetří jejich čas a poskytuje celé organizaci ucelenější pohled na zákazníka.

„Budoucnost prodeje nespočívá v zavedení nového systému. Spočívá v poskytování informací, které prodejci potřebují, v ten správný čas a ve správném kontextu do nástrojů, které znají, takže mohou pracovat efektivněji," konstatoval Judson Althoff, výkonný viceprezident a obchodní ředitel společnosti Microsoft. „Naším cílem bylo umožnit prodejcům, aby trávili více času se svými zákazníky – a to se nám díky novému pojetí prodejního zážitku s aplikací Viva Sales podařilo."

„Prodejci spoléhají na digitální nástroje pro spolupráci a produktivitu, aby se spojili se zákazníky a uzavřeli obchody, ale mnoho poznatků, které díky těmto nástrojům zjistí, se do CRM vůbec nedostane," prohlásil Paul Greenberg, zakladatel a ředitel společnosti The 56 Group. „Společnost Microsoft se této výzvy ujala a nabízí řešení, které je doplňkem CRM. Aplikace Viva Sales automatizuje náročnou práci, zaznamenává důležité informace o zákazníkovi a pomáhá prodejcům úspěšně dokončit práci."

Nové pojetí zkušeností prodejců

Aplikace Viva Sales navazuje na aplikaci Microsoft Viva, která byla uvedena na trh v loňském roce. Viva poskytuje integrovanou platformu pro zaměstnance, která sjednocuje komunikaci, znalosti, vzdělávání, cíle a poznatky, aby umožnila každému jednotlivci i týmu dosahovat co nejlepších výsledků, a to odkudkoliv. Aplikace Viva Sales je první aplikací řady Viva založenou na rolích a určenou speciálně pro prodejce:

Viva Sales poskytuje prodejcům nástroje pro jejich práci a zároveň informace, které potřebuje vedení prodejního týmu. Prodejci mohou při práci označit zákazníky v aplikaci Outlook, Teams nebo v aplikacích Office, jako je Excel, a Viva Sales je automaticky zaznamená jako údaje o zákazníkovi s veškerými relevantními informacemi o něm. Možnost automatického získávání údajů o zapojení zákazníků na této úrovni nebyla do této chvíle dostupná. Tato data lze snadno sdílet s dalšími členy týmu při spolupráci v aplikacích Office nebo Teams, aniž by je bylo nutné znovu zadávat nebo je vyhledávat v CRM.

Aplikace Viva Sales využívá data a umělou inteligenci, doporučuje další kroky pro postup zákazníka prodejním trychtýřem, určuje priority práce a další kroky a umožňuje prodejcům přístup k úplné historii a materiálům o interakci se zákazníkem. Poznatky o zákaznících v reálném čase umožňují lépe porozumět tomu, kde se každý zákazník na své nákupní cestě právě nachází a jak jeho vztah ovlivňovat.

Viva Sales také poskytuje doporučení na bázi umělé inteligence, která prodejcům umožňují zlepšit jejich zapojení se zákazníky – optimalizovat následné kroky pomocí dalších doporučených kroků, uplatnitelných připomínek a doporučení, která prodeje urychlují a umožňují vyšší míru jejich dokončení. Aplikace Viva Sales využívá systém Context IQ, který byl zveřejněn loni na podzim a který zajišťuje propojení relevantního obsahu v aplikacích a službách společnosti Microsoft – například Dynamics 365 nebo Microsoft 365 – takže prodejcům umožňuje šetřit čas a soustředit se na práci.

Uvedením aplikace Viva Sales vytváříme novou kategorii aplikací zaměřených na prodejní zkušenosti. Společnost Microsoft se nachází v jedinečné pozici, kdy má možnost tento typ aplikací nabídnout v rámci aplikací pro produktivitu a spolupráci, které zaměstnanci již používají.

Další informace najdete na oficiálním blogu společnosti Microsoft a na blogu Microsoft Dynamics 365.

