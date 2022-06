Společnost NagaCorp získala nejvyšší ocenění od časopisu Institutional Investor

Kategorie Firmy s nízkou a střední kapitalizací Asie (kromě Japonska) Nejlepší vztahy s investory - NagaCorp Ltd. #1 #3 Nejlepší generální ředitel - Tan Sri Dr. Chen Lip Keong #1 #2 Nejlepší finanční ředitel - Tan Sean Czoon #1 #2 Nejlepší ředitel pro vztahy s investory - Gerard Chai #1 #2 Nejlepší oddělení pro vztahy s investory - NagaCorp Ltd. #1 #3 Nejlepší celkový přístup k ESG - NagaCorp Ltd. #1 #3

Tan Sri Dr. Chen Lip Keong, zakladatel, majoritní akcionář a výkonný ředitel společnosti NagaCorp, řekl: „Toto ocenění je důkazem našeho mimořádného úspěchu při směřování k trvalému a důslednému zotavování z následků globální pandemie. Díky naší odolnosti a rozumným obchodním strategiím jsme přesvědčeni o dlouhodobých obchodních vyhlídkách a perspektivách společnosti NagaCorp v době, kdy se region zotavuje z následků covidu-19. Toto ocenění představuje také uznání našeho vedení, důvěryhodnosti a našeho zkušeného týmu pro vztahy s investory. Pro náš tým je uznání za nejlepší v oboru velkým dnem a náš úspěch je důkazem naší vytrvalosti v dodržování vysoce kvalitního řízení společnosti a postupů, které chrání zájmy našich akcionářů."

Gerard Chai, výkonný ředitel a vedoucí oddělení vztahů s investory společnosti NagaCorp, řekl: „Vynikající úspěch společnosti NagaCorp je důkazem naší trvalé a důkladné komunikace v oblasti vztahů s investory a spolupráce s globální investorskou komunitou, a to i přes velmi náročné období pro odvětví pohostinství a volnočasových aktivit, které bylo vážně narušeno pandemií. Poskytování včasných, přesných a smysluplných informací investorům má zásadní význam pro posílení jejich důvěry. Jsme hrdí na to, že časopis Institutional Investor ocenil efektivitu týmu pro vztahy s investory a programu komunikace s investory společnosti NagaCorp. Náš tým pro vztahy s investory je odhodlán neustále udržovat prvotřídní úroveň spolupráce a komunikace s investorskou komunitou."

Letošního hodnocení exekutivních týmů za rok 2022 pro Asii (mimo Japonska) se zúčastnilo celkem 4854 portfolio manažerů a analytiků na straně nákupu a 670 analytiků na straně prodeje. V letošním roce bylo nominováno celkem 1612 společností z 18 odvětví. Metodika hodnocení zahrnuje (1) autoritu a důvěryhodnost týmu pro vztahy s investory (2) vedení a komunikaci (3) dostupnost vedoucích pracovníků (4) znalost podnikání a trhu (5) finanční řízení (6) flexibilitu (7) konzistenci ve zveřejňování informací a jejich podrobnosti (8) zveřejňování finančně významných informací v kontextu společenské odpovědnosti (9) firemní strategii v oblasti ESG (10) a načasování uvedení na trh (včasnost).

Institutional Investor již více než 50 let oceňuje lidi a firmy v odvětví finančních služeb za vynikající výsledky. Integrita žebříčků a ocenění časopisu Institutional Investor, která jsou udělována jeho redakčním a výzkumným týmem, si získala hluboký respekt v celém odvětví a nadále určuje standardy kvality společností. Již 15 let poskytuje časopis Institutional Investor také nezávislé analýzy programů firem pro vztahy s investory ve spojení s žebříčky exekutivních týmů.

O SPOLEČNOSTI NAGACORP LTD.

Společnost NagaCorp Ltd. je od října 2006 kótována na hongkongské burze cenných papírů (burzovní kód : 3918). Dceřiná společnost NagaCorp NagaWorld Ltd., založená v roce 1995, vlastní, spravuje a provozuje jediný integrovaný zábavní a volnočasový komplex světové úrovně v Phnompenhu, hlavním městě Kambodžského království. Vlastní licenci na provozování kasina s platností na 70 let a výhradní práva na provozování her a atrakcí na dobu přibližně 51 let (1995-2045). Společnost NagaCorp byla vybrána pro zařazení do indexu Hang Seng Foreign Companies Composite Index, který byl spuštěn 5. září 2011. Dne 10. září 2018 byla skupina zařazena do indexu Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap.

