NagaCorp získala najvyššie ocenenie od časopisu Institutional Investor

HONGKONG, 30. júna 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť NagaCorp Ltd. („NagaCorp" alebo „Skupina", SEHK burzový kód: 3918), ktorá vlastní, spravuje a prevádzkuje NagaWorld, zábavné centrum regiónu Mekong, získala významné ocenenia a prestížne ocenenie Most Honored Company od renomovaného finančného periodika Institutional Investor za výnimočné líderstvo a vzťahy s investormi, vrátane ocenení „Najlepšie vzťahy s investormi (Best Investor Relations)", „Najlepší generálny riaditeľ (Best CEO)", „Najlepší finančný riaditeľ (Best CFO)", „Najlepší profesionál v oblasti vzťahov s investormi (Best IR Professional)", „Najlepší tím pre vzťahy s investormi (Best IR Team)" a „Najlepšie celkové ESG skóre (Best Overall ESG)" v sektore herného a ubytovacieho priemyslu. Toto uznanie je súčasťou rebríčka výkonných tímov Institutional Investor 2022 pre Áziu (okrem Japonska), ktorý je celosvetovo považovaný za meradlo výnimočnosti vo finančnom sektore.