NagaCorp zdobywa najwyższe wyróżnienia od Institutional Investor

Kategoria Małe i średnie spółki Azja (z wyłączeniem Japonii) Najlepsze relacje inwestorskie - NagaCorp Ltd. #1 #3 Najlepszy dyrektor generalny - Tan Sri Dr Chen Lip Keong #1 #2 Najlepszy dyrektor finansowy - Tan Sean Czoon #1 #2 Najlepszy specjalista z zakresu stosunków inwestorskich - Gerard Chai #1 #2 Najlepszy zespół z zakresu stosunków inwestorskich - NagaCorp Ltd. #1 #3 Najlepsze ogólne praktyki ESG - NagaCorp Ltd. #1 #3

Tan Sri Dr. Chen Lip Keong, założyciel, akcjonariusz większościowy i dyrektor generalny NagaCorp wyższego szczebla, powiedział: „To wyróżnienie świadczy o naszym wyjątkowym sukcesie w prowadzeniu firmy w kierunku stabilnego, konsekwentnego wychodzenia ze skutków globalnej pandemii. Wykorzystując wysoką odporność i solidne strategie biznesowe, jesteśmy pewni długoterminowych perspektyw biznesowych i zamierzeń NagaCorp, w miarę jak region będzie się odbudowywał po pandemii. Wyróżnienie to jest również doskonałym potwierdzeniem naszego przywództwa, wiarygodności, jak również doświadczonego zespołu relacji inwestorskich. Nasi specjaliści są zaszczyceni, że zostali uznani za najlepszych w branży, z kolei osiągnięty sukces jest świadectwem wytrwałości w utrzymywaniu najwyższej jakości ładu korporacyjnego i praktyk, które chronią interesy naszych akcjonariuszy".

Gerard Chai, dyrektor zarządzający, szef działu stosunków inwestorskich NagaCorp, powiedział: „Wybitne osiągnięcia NagaCorp są świadectwem wysokiego poziomu naszej nieprzerwanej komunikacji w zakresie relacji inwestorskich i zaangażowania w międzynarodową społeczność inwestorów pomimo niezwykle trudnych czasów dla branży hotelarskiej i rekreacyjnej, która została poważnie osłabiona przez pandemię. Udostępnianie inwestorom aktualnych, dokładnych i znaczących informacji ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia ich zaufania. Jesteśmy niezwykle dumni, że >>Institutional Investor<< docenił skuteczność wysiłków zespołu relacji inwestorskich NagaCorp i naszego globalnego programu relacji inwestorskich. Zespół ds. stosunków inwestorskich jest zaangażowany w nieustanne utrzymywanie światowej klasy standardu działań i komunikacji z tą społecznością".

W tym roku w badaniu rankingowym 2022 Asia (z wyłączeniem Japonii) Executive Team wzięło udział łącznie 4 854 zarządzających portfelami i analityków strony kupującej oraz 670 analityków strony sprzedającej. W tym roku nominowano 1612 spółek z 18 sektorów. Metodologia rankingu obejmuje (1) autorytet i wiarygodność zespołu ds. relacji inwestorskich (2) przywództwo i komunikację (3) dostępność kadry kierowniczej wyższego szczebla (4) wiedzę biznesową i rynkową (5) zarządzanie finansami (6) reagowanie (7) spójność i szczegółowość ujawnianych informacji (8) ujawnianie informacji ESG istotnych z finansowego punktu widzenia (9) strategię ESG firmy (10) oraz czas wprowadzenia na rynek.

Od ponad 50 lat „Institutional Investor" wyróżnia wybitne osoby i firmy z branży usług finansowych. Rzetelność popartych badaniami redakcyjnych rankingów i nagród „Institutional Investor" zyskała najwyższe uznanie w branży i niezmiennie wyznacza standardy, według których mierzy się doskonałość. Od 15 lat „Institutional Investor" zapewnia również niezależne analizy programów relacji inwestorskich firm w połączeniu z rankingami zespołów wykonawczych.

NAGACORP LTD.

NagaCorp Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hongkongu od października 2006 r. (kod giełdowy SEHK: 3918). Założona w 1995 roku spółka zależna NagaCorp, NagaWorld Ltd., jest właścicielem, zarządcą i operatorem jedynego światowej klasy zintegrowanego kompleksu rozrywkowo-rekreacyjnego w Phnom Penh, stolicy Kambodży. Dysponuje licencją na prowadzenie kasyna ważną przez 70 lat oraz wyłącznymi prawami do gier na okres około 51 lat (1995-2045). NagaCorp została wybrana do włączenia do indeksu Hang Seng Foreign Companies Composite Index uruchomionego 5 września 2011 roku. W dniu 10 września 2018 r. Grupa została włączona do indeksu Hang Seng Composite Large Cap & Mid Cap Index.

