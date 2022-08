Společnost TCL získala čtyři prestižní ceny EISA 2022-2023 včetně ocenění Premium Mini LED TV

HONGKONG, 23. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost TCL, jeden z hlavních hráčů celosvětového televizního průmyslu a přední výrobce spotřební elektroniky, si na své konto připsala výjimečný úspěch v soutěži EISA Awards. Uznávaná evropská asociace EISA (Expert Imaging and Sound Association) TCL udělila hned čtyři prestižní ocenění.

Televizor Mini LED 4K TV 65C835 od TCL si odnáší ocenění nejvyšší kvality v kategorii „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023", která se uděluje LCD televizím vysoké úrovně. Televizor TCL QLED TV 55C735 a 5.1.2kanálový soundbar TCL C935U pak získaly ocenění „BEST BUY TV 2022-2023", respektive „BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023" a dokazují, že produkty TCL opět přesvědčily porotce z řad evropských obrazových a zvukových expertů svým výkonem v oblasti obrazu a zvuku.

Společnost TCL také letos poprvé obdržela cenu EISA za inovaci v oblasti tabletů, a to za produkt TCL NXTPAPER 10s. Ten se vůbec poprvé představil na veletrhu CES 2022, kde získal ocenění za inovace pro ochranu očí „Eye Protection Innovation Award of The Year".

TCL Mini LED 4K TV 65C835 - Cena EISA „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023"

Odborníci na obraz a zvuk ze sdružení EISA ocenili televizor TCL 65C835 jako nejlepší prémiový mini LED televizor a potvrdili tak vedoucí postavení společnosti TCL v tomto segmentu. Nováček na evropském trhu TCL 65C835 (představen v dubnu 2022) je 4K Mini LED televizor kombinovaný s QLED, Google TV a Dolby Atmos.

Řada C835 dokonale ilustruje vývoj technologie Mini LED od loňského roku, kdy titul „Prémiový LCD televizor 2021-2022" získala předchozí generace televizorů C825. Nové televizory TCL Mini LED poskytují mnohem jasnější obraz se 100% objemem barev složeným z více než miliardy odstínů. Dokážou také určit typ vysílaného obsahu a dosáhnout tak velmi realistického zobrazení. Řada C835 navíc přichází s technologií TCL Mini LED pro hlubokou čerň a vykreslení detailů stínů bez halo efektů. Vylepšený široký pozorovací úhel a bezodrazová obrazovka ve spojení s jasem přes 1000 nitů umožňuje kvalitnější a příjemnější sledování televize i ve velmi světlých místnostech.

Neuvěřitelně nízké vstupní zpoždění, Dolby Vision a Dolby Atmos, Game Bar, ALLM, VRR a podpora 144 Hz přináší novou úroveň herních zážitků a uspokojí i ty nejnáročnější hráče.

TCL QLED 4K TV 55C735 - Cena EISA „BEST BUY LCD TV 2022-2023"

Televizor 55C735 dokazuje, že silnou stránkou společnosti TCL jsou i produkty s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Model TCL 55C735 vybavený technologií QLED, 144Hz VRR a Google TV byl uveden na trh v dubnu 2022 jako součást nové řady 2022 C a poskytuje zábavu ve všech možných formátech HDR včetně HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision a Dolby Vision IQ. Díky pokročilým AI funkcím se tento televizor snadno přizpůsobí okolnímu prostředí při sledování v rámci ekosystému chytré domácnosti.

TCL 5.1.2ch Soundbar C935U - Cena EISA „BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023"

Modelem C935U – vítězem ocenění Best Buy Soundbar 2022-2023– společnost TCL znovu dokazuje, že strhující zvukový výkon a nejnovější technologie nemusí mít na cenovce horentní sumu. Nejnovější soundbar TCL 5.1.2 přináší uživatelům vše, co si kvalitní poslech žádá, včetně výkonných basů, vestavěných výškových reproduktorů, které vytvářejí dojem předmětů přeletujících nad hlavou, a exkluzivní technologie TCL RAY-DANZ zajišťující zvukový prostor po stranách. TCL C935U demokratizuje technologie tím, že podporuje vykreslování Dolby Atmos a DTS:X, Spotify Connect, Apple Airplay, Chromecast Built-in a DTS: Play-Fi i pokročilé funkce mobilních aplikací včetně AI Sonic-Adaptation.

Navíc jsou nyní všechna nastavení snadno dostupná prostřednictvím LCD displeje dálkového ovladače. Soundbar lze také snadno ovládat prostřednictvím hlasových asistentů TCL TV, jako jsou OK Google, Alexa atd.

Nenechte si ujít vítěze EISA i další nabídku TCL 2. – 6. září na veletrhu IFA 2022.

Společnost TCL na IFA 2022 představí nejen své vítězné modely, ale i rozsáhlou sbírku světových novinek, včetně nových řad produktů pro domácí kina a domácích spotřebičů 2022. Prozkoumejte nejnovější technologie a produkty TCL pod značkou Inspire Greatness na celosvětovém veletrhu spotřební a domácí elektroniky ve vzrušujícím interaktivním stánku o rozloze 2500 m2.

Tisková konference TCL na veletrhu IFA 2022

Date: 1. září 2022

Čas: 14:00 (SELČ)

Místo konání: Hala 21B, Messedamm Berlin, Německo (vstup přes Sommergarten, mezi halami 21 a 22)

Živé vysílání: Kanál TCL Electronics na YouTube

Prezentace TCL na IFA 2022:

Date: 2.-6. září 2022

Místo konání: Hala 21 A, Messedamm Berlin, Německo

O společnosti TCL Electronics

Společnost TCL Electronics (1070.HK) je rychle rostoucí společností v oblasti spotřební elektroniky a předním hráčem v celosvětovém televizním průmyslu. Společnost byla založena v roce 1981 a nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Společnost TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů přes audio zařízení až po chytré domácí spotřebiče.

Navštivte domovskou stránku TCL na adrese https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882265/C835_EISA_awards_16_9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882264/C735_sbar_EISA_awards_16_9.jpg

SOURCE TCL Electronics