TCL remporte quatre prix prestigieux de l'EISA 2022-2023, dont le prix du mini téléviseur LED haut de gamme

TCL a été récompensé dans la catégorie « PREMIUM MINI LED TV 2022-2023 » pour son téléviseur Mini LED 4K 65C835, un prix d'excellence qui récompense les téléviseurs LCD de très haute qualité. Ensuite, le téléviseur TCL QLED 55C735 et la barre de son TCL 5.1.2ch C935U ont remporté respectivement le prix du « MEILLEUR ACHAT TV 2022-2023 » et du « MEILLEUR ACHAT BARRE DE SON 2022-2023 », ce qui prouve que les produits TCL ont une fois de plus séduit les juges européens spécialistes de l'image et du son grâce à leurs performances en la matière.

C'est également la première année que TCL reçoit un prix EISA pour l'innovation dans le domaine des tablettes pour sa TCL NXTPAPER 10s, qui a été présentée pour la première fois au CES 2022, où elle a remporté le prix de l'innovation de l'année en matière de protection des yeux.

Téléviseur TCL Mini LED 4K 65C835 --- EISA « PREMIUM MINI LED TV 2022-2023 »

Les experts en matière d'image et de son de l'EISA ont décerné au TCL 65C835 le titre de meilleur mini téléviseur LED haut de gamme, confirmant ainsi la position de leader de TCL sur ce segment. Récemment lancé en avril 2022 pour le marché européen, le TCL 65C835 est un mini téléviseur LED 4K combiné avec QLED, Google TV et Dolby Atmos.

La série C835 est un parfait exemple de l'évolution de la technologie Mini LED depuis l'année dernière, lorsque la génération précédente C825 a remporté le titre de « TV LCD haut de gamme 2021-2022 ». Les nouveaux téléviseurs Mini LED de TCL offrent une image beaucoup plus lumineuse avec un volume de couleur de 100 % composé de plus d'un milliard de couleurs et de nuances, et peuvent classer le type de contenu, ce qui rend les images sur l'écran de télévision très réalistes. De plus, la série C835 est dotée de la technologie TCL Mini LED qui permet d'obtenir des noirs profonds et un rendu des détails des ombres sans effets de halo. Son grand angle de vision amélioré et son écran sans reflet, associés à une luminosité de plus de 1 000 nits, améliorent la qualité de l'expérience visuelle, même dans les pièces très lumineuses.

Pour une expérience de jeu d'un tout autre nouveau niveau, le C835 offre un décalage d'entrée incroyablement faible, Dolby Vision et Dolby Atmos, Game Bar, ALLM, VRR et une prise en charge de 144 Hz pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

TÉLÉVISEUR TCL QLED 4K 55C735 --- ESA « BEST BUY LCD TV 2022-2023 » (MEILLEUR ACHAT DE TÉLÉVISEURS LCD)

Le 55C735 prouve que TCL est également reconnu pour proposer des produits offrant un excellent rapport qualité-prix. Lancé en avril 2022 dans le cadre de la nouvelle série C 2022, le TCL 55C735, doté de la technologie QLED, d'un VRR 144Hz et de Google TV, permet de bénéficier de contenus de divertissement dans tous les formats HDR possibles, notamment HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision et Dolby Vision IQ. Grâce aux fonctionnalités avancées de l'IA, ce téléviseur s'adapte facilement à son espace de visionnage dans l'écosystème de la maison intelligente.

TCL 5.1.2ch Soundbar C935U --- EISA « BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023 » (Meilleur achat de barre de son)

Avec le C935U qui a remporté le prix Best Buy Soundbar 2022-2023, TCL prouve une fois de plus que les performances sonores exceptionnelles et les dernières technologies ne sont pas toujours synonymes de prix élevé. La dernière barre de son TCL 5.1.2 apporte tout ce dont les utilisateurs ont besoin, notamment des basses puissantes, des haut-parleurs intégrés en hauteur qui donnent l'impression que des objets volent au-dessus de vos têtes, et la technologie exclusive RAY-DANZ de TCL qui s'occupe de la répartition du son sur les côtés. Le TCL C935U démocratise les technologies en offrant le rendu Dolby Atmos et DTS:X, Spotify Connect, Apple Airplay, Chromecast Built-in et DTS : Player-Fi, et des fonctionnalités avancées pour les applications mobiles, notamment une adaptation acoustique de l'intelligence artificielle.

De plus, tous les paramètres sont désormais facilement accessibles sur l'écran LCD de la télécommande, et la barre de son peut également être contrôlée facilement via les assistants vocaux du téléviseur TCL tels que OK Google, Alexa, etc.

Ne manquez pas les lauréats EISA de TCL et bien plus encore à l'IFA 2022 qui se tiendra du 2 au 6 septembre

TCL présentera ses lauréats du prix EISA et une grande sélection de premières mondiales, notamment sa gamme 2022 de home cinéma et d'appareils électroménagers lors de l'IFA 2022. Sous la signature Inspire Greatness, découvrez les toutes dernières technologies et les tout derniers produits de TCL sur un stand interactif de 2 500 mètres carrés au salon mondial de l'électronique grand public et domestique.

Conférence de presse de TCL à l'IFA 2022

Date : 1er septembre 2021

Heure : 14:00 (HAEC)

Lieu : HALL 21B, MESSEDAMM BERLIN, ALLEMAGNE (entrée par le Sommergarten, entre les pavillons 21 et 22)

Diffusion en direct : TCL Electronics sur YouTube

TCL sera également présente à l'IFA 2022 les jours suivants :

Date : Du 2 au 6 septembre 2022

Lieu : HALL 21A, MESSEDAMM BERLIN, ALLEMAGNE

