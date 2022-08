TCL zdobywa cztery prestiżowe nagrody EISA 2022-2023, w tym nagrodę w kategorii Premium Mini LED TV

HONG KONG, 23 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- TCL, jeden z dominujących podmiotów na światowym rynku telewizorów i czołowy producent elektroniki użytkowej, zdobył wyjątkowe wyróżnienia podczas wydarzenia EISA Awards. Stowarzyszenie Expert Imaging and Sound Association (EISA), cieszące się w Europie wysoką renomą, przyznało firmie TCL cztery prestiżowe nagrody.

TCL nagrodzono w kategorii „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023" (telewizor Mini LED z segmentu premium) za telewizor Mini LED 4K 65C835, jako wyraz doskonałości i uznania dla wysokiej jakości telewizorów LCD. Następnie telewizor TCL QLED 55C735 i soundbar TCL 5.1.2ch C935U zdobyły odpowiednio nagrody w kategorii „BEST BUY TV 2022-2023" (Najlepszy zakup telewizora) i „BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023" (Najlepszy zakup soundbara), które pokazują, że dzięki swoim parametrom produkty TCL po raz kolejny zdobyły serca zasiadających w jury ekspertów w dziedzinie dźwięku i obrazu.

W tym roku firma TCL po raz pierwszy zdobyła nagrodę EISA Award za innowacje w obszarze tabletów dzięki produktowi TCL NXTPAPER 10s, który zadebiutował podczas targów CES 2022, gdzie zdobył nagrodę w kategorii „Innowacja roku w zakresie ochrony oczu".

Telewizor TCL Mini LED 4K 65C835 - nagroda EISA w kategorii „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023"

Eksperci EISA w dziedzinie dźwięku i obrazu nagrodzili produkt TCL 65C835 jako najlepszy telewizor Mini LED z segmentu premium, potwierdzając czołową pozycję TCL w tym obszarze. Telewizor TCL 65C835, który został wprowadzony na europejski rynek w kwietniu 2022 r., jest telewizorem Mini LED 4K, wyposażonym w technologię QLED, Google TV i Dolby Atmos.

Seria C835 to doskonały przykład ewolucji, jaka miała miejsce w technologii Mini LED od ubiegłego roku, kiedy to poprzednia generacja tych produktów zdobyła tytuł „Premium LCD TV 2021-2022". Nowe telewizory TCL Mini LED zapewniają większą jasność obrazu z wyświetleniem 100% natężenia kolorów, obejmujących paletę ponad miliarda barw i odcieni oraz mogą klasyfikować rodzaje poszczególnych treści, sprawiając, że obrazy wyświetlane na ekranie telewizora stają się niezwykle realistyczne. Oprócz tego telewizory serii C835 wyposażono w technologię TCL Mini LED, która zapewnia głębokie odcienie czerni i renderowanie detali ukrytych w cieniu bez „efektu halo". Udoskonalony szeroki kąt widzenia i ekran wolny od refleksów światła, w połączeniu z jasnością obrazu sięgającą ponad 1000 nitów, poprawiają jakość wrażeń płynących z oglądania telewizji w bardzo jasnych pomieszczeniach.

Jeżeli chodzi o przeniesienie doświadczeń płynących z grania na wyższy poziom, telewizory C835 oferują bardzo niskie wartości opóźnień, Dolby Vision i Dolby Atmos, Game Bar, ALLM, VRR i wsparcie 144Hz, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających graczy.

Telewizor TCL QLED 4K 55C735 - nagroda EISA w kategorii „BEST BUY LCD TV 2022-2023"

Telewizor 55C735 jest dowodem na to, że firma TCL zyskała uznanie za dostarczanie produktów, które charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. Wyprowadzony na rynek w kwietniu 2022 r. w ramach nowej serii 2022 C, telewizor TCL 55C735, który wyposażono w technologie QLED, VRR 144 Hz i Google TV, zapewnia rozrywkę we wszystkich możliwych formatach HDR, w tym HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision i Dolby Vision IQ. Dzięki zaawansowanym funkcjom sztucznej inteligencji, ten telewizor z łatwością dopasowuje się do środowiska ekosystemu inteligentnego domu.

Soundbar TCL 5.1.2ch C935U - nagroda EISA w kategorii „BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023"

Dzięki zdobyciu przez produkt C935U nagrody w kategorii „Najlepszy zakup soundbara 2022-2023", TCL po raz kolejny udowadnia, że możliwość zanurzenia się w wysokiej jakości dźwięku i najnowsze technologie nie zawsze mają wysoką cenę. Najnowszy soundbar TCL 5.1.2 zapewnia wszystko, czego potrzebują użytkownicy, w tym potężne basy, wbudowane głośniki, które wywołają wrażenie, że nad naszymi głowami latają przedmioty oraz oryginalną technologię TCL RAY•DANZ, dbającą o przestrzeń dźwiękową po prawej i lewej stronie. Produkt TCL C935U demokratyzuje technologię poprzez zapewnienie Dolby Atmos i renderowania DTS:X, Spotify Connect, Apple Airplay, Chromecast Built-In i wsparcia DTS: Play-Fi, jak również zaawansowanych funkcji aplikacji mobilnej w tym adaptacji AI Sonic-Adaptation.

Co więcej, wszystkie ustawienia są obecnie łatwo dostępne na wyświetlaczu LCD pilota, przy czym soundbar można również obsługiwać za pośrednictwem asystentów głosowych telewizorów TCL, takich jak OK Google czy Alexa.

Ze zwycięskimi produktami zapoznać się można podczas targów IFA 2022, które odbędą się w dniach 2-6 września.

TCL przedstawi tam zwycięzców nagród EISA i szeroką gamę czołowych produktów, w tym system kina domowego 2022 i serie urządzeń domowych. Pod hasłem „Inspire Greatness" („Inspiracja dla doskonałości"), firma zachęca do zanurzenia się w świat najnowszych technologii i produktów TCL na stoisku wystawienniczym o powierzchni 2 500 m2 podczas międzynarodowych targów elektroniki użytkowej i domowej.

Konferencja TCL podczas targów IFA 2022

Data: 1 września 2022 r.

Godzina: 14:00 (CEST)

Miejsce: HALA 21B, MESSEDAMM BERLIN, NIEMCY (wejście przez Sommergarten, pomiędzy halami 21 i 22)

Relacja na żywo: TCL Electronics na portalu YouTube

Informacje na temat uczestnictwa TCL w targach IFA 2022

Data: 2-6 września 2022

Miejsce: HALA 21A, MESSEDAMM BERLIN, NIEMCY

TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) to dynamicznie rozwijający się producent elektroniki użytkowej i jeden z czołowych graczy w światowej branży telewizorów. Spółka powstała w 1981 r., a obecnie działalność prowadzi na ponad 160 rynkach na całym świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej – od elektroniki użytkowej takiej jak telewizory czy sprzęt audio, jak również inteligentne urządzenia domowe.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://www.tcl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882265/C835_EISA_awards_16_9.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882264/C735_sbar_EISA_awards_16_9.jpg

SOURCE TCL Electronics