Společnost Thoma Bravo rozšiřuje své mezinárodní působení otevřením londýnské pobočky

Jako partnerka v čele londýnské kanceláře se k firmě připojí Irina Hemmersová

SAN FRANCISCO a LONDÝN, 7. září 2022 /PRNewswire/ -- Přední softwarová investiční firma Thoma Bravo dnes oznámila připravované rozšíření svého mezinárodního působení otevřením pobočky v Londýně. Londýnská kancelář Thoma Bravo se zařadí po bok stávajícím pobočkám v San Francisku, Chicagu a Miami, které v poslední době zaznamenaly obrovský růst.

V rámci této expanze nastoupí do Thoma Bravo jako partnerka Irina Hemmersová, aby vedla a rozvíjela londýnskou pobočku a pomohla upevnit zastoupení firmy v Evropě. Londýnská kancelář se stane centrem pro transakce ve Velké Británii a Evropě a usnadní společnosti Thoma Bravo přístup k rozsáhlému ekosystému inovativních, rychle rostoucích softwarových a technologických společností v tomto regionu.

„S dalším rozšiřováním naší investiční strategie do celého světa je Evropa pro růst společnosti Thoma Bravo klíčovým trhem. Otevření londýnské kanceláře představuje významný pokrok ohledně možností spolupráce s nejlepšími softwarovými společnostmi na světě," řekl Orlando Bravo, zakladatel a řídící partner společnosti Thoma Bravo. „Těší mě, že mohu v naší firmě přivítat Irinu, a jsem přesvědčen, že její rozsáhlé zkušenosti s investicemi a vedením pomohou nastartovat naši mezinárodní přítomnost."

Hemmersová přichází ze společnosti Inflexion Private Equity, kde vedla tým technologických investic jako partnerka a vedoucí technologického oddělení. Předtím působila jako partnerka ve společnosti Apax Partners. Hemmersová získala bakalářský titul v oboru obchodní správy a managementu na Tulane University, magisterský titul v oboru mezinárodních ekonomických a obchodních studií na Leopold-Franzens Universität Innsbruck a titul MPA v oboru ekonomie na Harvard Kennedy School.

O společnosti Thoma Bravo

Thoma Bravo je jednou z největších soukromých kapitálových společností na světě, která k 30. červnu 2022 spravovala aktiva v hodnotě více než 122 miliard dolarů. Firma investuje do inovativních společností orientovaných na růst, které působí v oblasti softwaru a technologií. S využitím hlubokých odborných znalostí v daném odvětví a osvědčených strategických a provozních schopností spolupracuje Thoma Bravo se svými portfoliovými společnostmi na zavádění osvědčených provozních postupů, prosazování růstových iniciativ a akvizicích, jejichž cílem je zvýšit příjmy a zisky. Za posledních dvacet let firma převzala nebo investovala do více než 380 společností, jejichž hodnota přesahuje 190 miliard dolarů. Firma má kanceláře v Chicagu, Miami a San Francisku. Další informace naleznete na www.thomabravo.com .

