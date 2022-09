Thoma Bravo renforce sa présence à l'international et ouvre un bureau à Londres

Irina Hemmers rejoint Thoma Bravo en tant qu'associée et dirigera le bureau de Londres

SAN FRANCISCO et LONDRES,, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Thoma Bravo, société d'investissement en logiciels de premier plan, a annoncé aujourd'hui son intention de renforcer sa présence internationale en ouvrant un bureau à Londres. Le bureau londonien de Thoma Bravo rejoindra les bureaux existants du cabinet à San Francisco, Chicago et Miami, qui ont tous connu récemment une croissance considérable.

Dans le cadre de cette expansion, Irina Hemmers rejoindra Thoma Bravo en tant qu'associée pour diriger et développer ce bureau et contribuer à renforcer la présence du cabinet en Europe. Le bureau londonien sera la plaque tournante du cabinet pour les transactions au Royaume-Uni et en Europe et élargira l'accès de Thoma Bravo au riche écosystème de la région, composé de sociétés de logiciels et de technologies innovantes et à croissance rapide.

« L'Europe est un marché essentiel pour la croissance de Thoma Bravo, et l'ouverture d'un bureau à Londres représente une étape importante dans notre capacité à nous associer à certaines des meilleures sociétés de logiciels au monde, alors que nous continuons à étendre notre stratégie d'investissement à l'échelle internationale, a déclaré Orlando Bravo, fondateur et associé directeur de Thoma Bravo. Je suis ravi d'accueillir Irina au sein de l'entreprise, et je suis convaincu que sa vaste expérience en matière d'investissement et de leadership contribuera à accélérer notre présence internationale. »

Mme Hemmers quittera Inflexion Private Equity, où elle dirigeait l'équipe d'investissement technologique en tant que partenaire et responsable de la technologie. Auparavant, elle était associée chez Apax Partners. Mme Hemmers est titulaire d'une licence en administration et gestion des affaires de l'université de Tulane, d'une maîtrise en études économiques et commerciales internationales de l'université Leopold-Franzens d'Innsbruck et d'une maîtrise en économie de la Harvard Kennedy School.

À propos de Thoma Bravo

Thoma Bravo est l'une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde, avec plus de 122 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2022. L'entreprise investit dans des sociétés innovantes, orientées vers la croissance et opérant dans les secteurs du logiciel et de la technologie. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses capacités stratégiques et opérationnelles éprouvées, Thoma Bravo collabore avec les entreprises de son portefeuille pour mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles, mener des initiatives de croissance et réaliser des acquisitions rentables destinées à accélérer les revenus et les bénéfices. Au cours des 20 dernières années, la société a acquis ou investi dans plus de 380 entreprises représentant une valeur d'entreprise de plus de 190 milliards de dollars. Le cabinet dispose de bureaux à Chicago, Miami et San Francisco. Pour plus d'informations, consultez le site web www.thomabravo.com .

