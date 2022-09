Thoma Bravo erweitert seine internationale Präsenz mit der Eröffnung eines Büros in London

Irina Hemmers wird als Partnerin bei Thoma Bravo einsteigen und das Londoner Büro leiten

SAN FRANCISCO und LONDON, 6. September 2022 /PRNewswire/ -- Thoma Bravo, eine führende Software-Investmentfirma, gab heute bekannt, dass sie ihre internationale Präsenz mit der Eröffnung eines Büros in London ausbauen wird. Das Londoner Büro von Thoma Bravo wird sich zu den bereits bestehenden Büros in San Francisco, Chicago und Miami gesellen, die alle in letzter Zeit ein enormes Wachstum verzeichnen konnten.

Im Rahmen dieser Expansion wird Irina Hemmers als Partnerin zu Thoma Bravo stoßen, um das Londoner Büro zu leiten und auszubauen und die Präsenz der Kanzlei in ganz Europa zu verstärken. Das Londoner Büro wird als Drehscheibe des Unternehmens für britische und europäische Transaktionen dienen und Thoma Bravo einen weiteren Zugang zum reichhaltigen Ökosystem der Region mit innovativen und schnell wachsenden Software- und Technologieunternehmen ermöglichen.

„Europa ist ein entscheidender Markt für das Wachstum von Thoma Bravo, und die Eröffnung einer Niederlassung in London stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar, um mit einigen der besten Softwareunternehmen der Welt zusammenzuarbeiten, während wir unsere Investitionsstrategie global ausweiten", sagte Orlando Bravo, Gründer und Managing Partner bei Thoma Bravo. „Ich freue mich, Irina in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen, und bin zuversichtlich, dass ihre umfangreiche Erfahrung im Bereich der Investitionen und in der Unternehmensführung dazu beitragen wird, unsere internationale Präsenz zu stärken."

Hemmers kommt von Inflexion Private Equity, wo sie als Partnerin und Leiterin des Technologie-Investmentteams tätig war. Davor war sie Partnerin bei Apax Partners. Hemmers hat einen B.A. in Business Administration and Management von der Tulane University, einen Master in International Economic and Business Studies von der Leopold-Franzens Universität Innsbruck und einen MPA in Wirtschaft von der Harvard Kennedy School.

Informationen zu Thoma Bravo

Thoma Bravo ist eine der größten Private-Equity-Firmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 122 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2022). Das Unternehmen investiert in wachstumsorientierte, innovative Unternehmen, die in den Bereichen Software und Technologie tätig sind. Thoma Bravo nutzt die profunde Branchenexpertise und die bewährten strategischen und operativen Fähigkeiten des Unternehmens und arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um betriebliche Best Practices zu implementieren, Wachstumsinitiativen voranzutreiben und wertsteigernde Akquisitionen zu tätigen, die darauf abzielen, Umsatz und Gewinn zu steigern. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen mehr als 380 Unternehmen mit einem Unternehmenswert von über 190 Milliarden Dollar erworben oder in sie investiert. Das Unternehmen hat Büros in Chicago, Miami und San Francisco. Weitere Informationen finden Sie auf www.thomabravo.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1319547/Thoma_Bravo_Logo.jpg

SOURCE Thoma Bravo