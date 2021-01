Společnost Wheels Up angažovala bývalého prezidenta firmy Airbnb a manažera firmy Amazon pro urychlení růstu své divize produktů pro digitální trh

„Společnost Wheels Up je již od roku 2013 předním průkopníkem v oblasti soukromého létání a jsem rád, že jsem dostal možnost pomoci přispět k dalšímu rozvoji jejich robustního digitálního tržiště," řekl Greg Greeley. „Díky jedinečné nabídce vlastních i partnerských letadel na své platformě tak firma Wheels Up odstraňuje několik běžných překážek, které brání dalšímu rozvoji trhu se soukromými letouny, což umožní více zákazníkům využít skvělé služby, které dokáže poskytnout jen firma Wheels Up. A navíc se těším i na to, že se znovu vrátím k mým leteckým kořenům."

Greeley strávil téměř 19 let ve společnosti Amazon, kde zastával různé manažerské pozice v oblasti služeb pro zákazníky, prodeje produktů, marketingu, technologií a financí. Více než 4 roky vedl přední program Global Prime firmy Amazon, který pod jeho vedením získal více než 100 milionů předplatitelů. Ve své dosud poslední pozici pan Greeley zastával funkci prezidenta Airbnb a podílel se na vybudování a růstu jejich globální ubytovací platformy s více než 7 miliony registrovaných nemovitostí.

Před příchodem do Amazonu a do firmy Sun Microsystems pracoval Greeley více než 10 let v leteckém průmyslu. Například ve firmě United Airlines byl odpovědný za plánování nákupu letadel, provozní řízení a služby pro cestující během letu a ve firmách Boeing a McDonnell Douglas zastával různé pozice v oblasti technické a letové podpory. Pan Greeley získal bakalářský titul v oboru strojírenství na Washingtonské univerzitě a magisterský titul v oboru řízení systémů na technické fakultě Viterbi School of Engineering a obchodní fakultě Haas School of Business při Kalifornské univerzitě v Berkeley.

O společnosti Wheels Up:

Firmu Wheels Up, která je přední světovou značkou v oblasti soukromého létání a jedinou společností na trhu, která nabízí kompletní řešení pro soukromé létání, založil a dodnes vede renomovaný podnikatel Kenny Dichter. Firma Wheels Up nabízí špičkové a prvotřídní služby pro bezpečné, flexibilní a pohodlné soukromé létání včetně rezervačního systému, členských programů, firemních řešení, správy letové flotily, prodeje letadel a dalších služeb, a to na základě strategického partnerství s leteckou společností Delta Air Lines. Zákazníci a členové sítě firmy Wheels Up mají přístup k více než 1 500 bezpečných a prověřených letounům.

Prostřednictvím aplikace Wheels Up App si může kdokoli vyhledat let, zarezervovat letenku a letět. Členské služby Wheels Up Connect, Core a Business nabízí další možnosti, jako jsou například sdílení letů, kyvadlové lety, využívání kapacit při přeletech naprázdno (Empty-Leg) a další prémiové služby ve spolupráci s předními lifestylovými značkami. Firemní program Wheels Up Cares spolupracuje s filantropickými organizacemi a iniciativami a pomáhá našim zákazníkům, členům, akcionářům, jejich rodinám a přátelům. Letecká flotila programu Wheels Up Cares nabízí pět plně vybavených a speciálně nabarvených letadel Beechcraft King Air 350i, přičemž každé toto letadlo je symbolem pomoci v jedné konkrétní oblasti.

Více informací o firmě Wheels Up najdete na webové stránce Wheelsup.com.

Sledujte firmu Wheels Up na sociálních sítích Facebook | Twitter | Instagram | Google

Kontakt firmy Wheels Up pro média:

JONESWORKS

[email protected]

(212) 839-0111

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393680/Wheels_Up_Greg_Greeley.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/701884/Wheels_Up_Logo.jpg

SOURCE Wheels Up