Wheels Up przyspiesza wzrost na rynku usług cyfrowych powołując do zespołu byłego dyrektora wykonawczego Amazon i prezesa Airbnb

„Wheels Up od 2013 roku utrzymuje pozycję pioniera w sektorze lotnictwa prywatnego, dlatego cieszę się, że dano mi możliwość przyczynienia się do rozwoju rynku usług cyfrowych spółki - powiedział Greg Greeley. - Dzięki unikatowemu pozycjonowaniu oraz niezrównanej flocie własnych, zarządzanych i partnerskich statków powietrznych Wheels Up pokonuje szereg barier stojących przed sektorem lotnictwa prywatnego, dzięki czemu większa rzesza klientów może skorzystać z wygody, bezpieczeństwa i zadowolenia, jakie oferuje spółka Wheels Up. Dla mnie to również szansa na powrót do korzeni, które sięgają sektora lotnictwa".

Greeley przez niemal 19 lat pracował dla firmy Amazon, piastując tam szereg stanowisk kierowniczych, w których ramach odpowiadał za relacje z klientami, opracowywanie produktów, technologii i zarządzanie finansami. Przez cztery lata kierował najpopularniejszym na świecie programem premiowym Amazon, który przez cały czas obowiązywania zgromadził ponad 100 milionów użytkowników płatnej subskrypcji. Pod koniec pracy w Amazon Greeley pracował jako prezes Airbnb, gdzie pomagał w budowaniu i rozwijaniu globalnej platformy usług skupiającej ponad siedem milionów użytkowników.

Przed zatrudnieniem w Amazon i Sun Microsystems, Greeley przez ponad dekadę pracował w sektorze lotnictwa, w tym w United Airlines, gdzie zajmował się planowaniem floty, analizowaniem działalności oraz zapewnianiem rozrywki podczas lotu, a także w koncernie Boeing i McDonnell Douglas, gdzie zajmował wiele stanowisk związanych z usługami inżynieryjnymi i wsparcia usług lotniczych. Greeley uzyskał dyplom licencjata w dziedzinie inżynierii na Uniwersytecie w Waszyngtonie oraz magistra w dziedzinie zarządzania systemami Szkoły Inżynierskiej Viterbi przy Uniwersytecie Kalifornii Południowej, a także MBA w Szkole Biznesu Haas przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkley.

O Wheels Up

Wheels Up, wiodąca marka sektora lotnictwa prywatnego i jedyna spółka w branży oferująca rozwiązania dedykowane wyłącznie dla sektora lotnictwa prywatnego, została założona i jest kierowana przez znanego przedsiębiorcę Kenny'ego Dichtera. W ramach strategicznego partnerstwa z Delta Air Lines, Wheels Up gwaratuje światowej klasy bezpieczeństwo, świadczy światowej klasy usługi i oferuje szeroki wybór lotów na życzenie, programów członkowskich, rozwiązań korporacyjnych, opcji zarządzania flotą oraz korzyści z lotów komercyjnych. Klienci i członkowie Wheels Up mogą korzystać z ponad 1500 statków powietrznych atestowanych pod względem bezpieczeństwa.

Dzięki Wheels Up App każdy może wyszukać, zarezerwować i odbyć lot. Członkostwo w programie Wheels Up Connect, Core, and Business oferuje możliwość skorzystania z usług dodatkowych, takich jak odbywanie wspólnych lotów, loty promocyjne w przypadku niepełnej zajętości samolotu Hot Flights, Shuttle Flights, Shared Flights, udział w wydarzeniach sygnowanych marką Wheels Down oraz możliwość korzystania z ofert ekskluzywnych marek premiowych w ramach członkostwa. Realizowany przez spółkę program Wheels Up Cares umożliwia nawiązanie współpracy z organizacjami dobroczynnymi i organizowanie inicjatyw dobroczynnych przynoszących wartość dodaną spółce, jej klientom, członkom, interesariuszom, rodzinom i przyjaciołom. Flota programu Wheels Up Cares obejmuje pięć standardowych samolotów Beechcraft King Air 350i; każdy z nich jest symbolem konkretnej inicjatywy.

Więcej informacji o Wheels Up dostępnych jest na stronie Wheelsup.com.

