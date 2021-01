Spoločnosť Wheels Up urýchluje rast digitálneho trhu prostredníctvom vymenovania bývalého výkonného manažéra spoločnosti Amazon a prezidenta spoločnosti Airbnb

"Spoločnosť Wheels Up je už od roku 2013 popredným priekopníkom v oblasti súkromného lietania a som rád, že som dostal možnosť pomôcť prispieť k ďalšiemu rozvoju ich robustného digitálneho trhoviska," povedal Greg Greeley. "Vďaka jedinečnej ponuke vlastných i partnerských lietadiel na svojej platforme tak firma Wheels Up odstraňuje niekoľko bežných prekážok, ktoré bránia ďalšiemu rozvoju trhu so súkromnými lietadlami, čo umožní viac zákazníkom využiť skvelé služby, ktoré dokáže poskytnúť len firma Wheels Up. A navyše sa teším aj na to, že sa znovu vrátim k mojim leteckým koreňom. "

Greeley strávil takmer 19 rokov v spoločnosti Amazon, kde zastával rôzne manažérske pozície v oblasti služieb pre zákazníkov, predaja produktov, marketingu, technológií a financií. Viac ako štyri roky viedol popredný program Global Prime firmy Amazon, ktorý pod jeho vedením získal viac ako 100 miliónov predplatiteľov. Vo svojej doteraz poslednej pozícii pán Greeley zastával funkciu prezidenta Airbnb a podieľal sa na vybudovaní a raste ich globálnej ubytovacie platformy s viac ako 7 miliónmi registrovaných nehnuteľností.

Pred príchodom do Amazonu a do firmy Sun Microsystems pracoval Greeley viac ako 10 rokov v leteckom priemysle. Napríklad vo firme United Airlines bol zodpovedný za plánovanie nákupu lietadiel, prevádzkové riadenie a služby pre cestujúcich počas letu a vo firmách Boeing a McDonnell Douglas zastával rôzne pozície v oblasti technickej a letovej podpory. Pán Greeley získal bakalársky titul v odbore strojárstvo na Washingtonskej univerzite a magisterský titul v odbore riadenia systémov na technickej fakulte Viterbi School of Engineering a obchodnej fakulte Haas School of Business pri Kalifornskej univerzite v Berkeley.

O spoločnosti Wheels Up:

Firmu Wheels Up, ktorá je poprednou svetovou značkou v oblasti súkromného lietania a jedinou spoločnosťou na trhu, ktorá ponúka kompletné riešenie pre súkromné lietanie, založil a dodnes vedie renomovaný podnikateľ Kenny Dichter. Firma Wheels Up ponúka špičkové a prvotriedne služby pre bezpečné, flexibilné a pohodlné súkromné lietanie vrátane rezervačného systému, členských programov, firemných riešení, správy letovej flotily, predaja lietadiel a ďalších služieb, a to na základe strategického partnerstva s leteckou spoločnosťou Delta Air Lines. Zákazníci a členovia firmy Wheels Up majú prístup k viac ako 1 500 bezpečným a prevereným lietadlám.

Prostredníctvom aplikácie Wheels Up App si môže ktokoľvek vyhľadať let a zarezervovať letenku a letieť. Členské služby Wheels Up Connect, Core a Business ponúkajú ďalšie možnosti, ako sú napríklad zdieľanie letov, kyvadlové lety, využívanie kapacít pri preletoch naprázdno (Empty-Leg) a ďalšie prémiové služby v spolupráci s poprednými lifestylovým značkami. Firemný program Wheels Up Cares spolupracuje s dobročinnými organizáciami a iniciatívami a pomáha našim zákazníkom, členom, akcionárom, ich rodinám a priateľom. Letecká flotila programu Wheels Up Cares ponúka päť plne vybavených a špeciálne nafarbených lietadiel Beechcraft King Air 350i, pričom každé toto lietadlo je symbolom pomoci v jednej konkrétnej oblasti.

Viac informácií o firme Wheels Up nájdete na webovej stránke Wheelsup.com.

