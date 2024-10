Společnosti Turkcell a ZTE jako první na světě provedly živý test přenosu o rychlosti 1,2 Tb/s na jedné vlnové délce s využitím klientských rozhraní 800GE + 400GE současně

ISTANBUL, 15. října 2024 /PRNewswire/ – Společnost ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), přední světový poskytovatel integrovaných řešení na poli informačních a komunikačních technologií, dnes oznámila úspěšné provedení prvního živého testu přenosu o rychlosti 1,2 Tb/s na jedné vlnové délce s využitím klientského rozhraní 800GE, který proběhl ve spolupráci se společností Turkcell. Tento milník potvrzuje, že zařízení OTN je připraveno na rozhraní 800GE, což je nejvyšší rychlost klientského rozhraní v živé síti.

Z pozice průkopníka v oblasti evropských optických sítí se společnost Turkcell věnuje rozvoji síťových technologií s cílem uspokojit rostoucí poptávku po síťovém provozu, zejména pak po nových službách, jako jsou cloud computing, big data a umělá inteligence.

V tomto dynamickém prostředí společnosti Turkcell a ZTE společně testovaly ultrarychlý přenos OTN s klientskou deskou 400GE + 800GE a linkovou deskou 1,2 Tb/s. Zařízení může poskytovat klientské rozhraní 2*400GE a 800GE, aby vyhovělo i flexibilnějším scénářům. V porovnání s řešeními 400G poskytuje řešení 1,2T větší šířku pásma a přenosové rychlosti, což značnou měrou navyšuje kapacitu systému. Řešení navíc podporuje rozvoj sítě až do rychlosti 1,6 Tb/s.

Společnost ZTE průběžně zintenzivňuje úsilí věnované vývoji řešení Tbit OTN nové generace a dál se snaží poskytovat robustní podporu pro komerční nasazení globálních operátorů. Cílem této iniciativy je výrazně podpořit rozvoj ultraširokých digitálních optických sítí.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, ředitel pro síťové technologie společnosti Turkcell, prohlásil: „U příležitosti 30. výročí hrdě a se ctí oslavujeme naše vedoucí postavení na poli technologií jako Turkcell. Jsme odhodláni vyhovět nestále se zvětšujícím požadavkům na kapacitu s rychlostí 1,2 terabitu a použití rozhraní 800GE + 400GE společně v rámci této obří kapacity. Z tohoto pohledu budeme díky technologické spolupráci se společností ZTE dál zaujímat vedoucí postavení v oboru."

Peng Aiguang, senior viceprezident společnosti ZTE, předseda společnosti Netaş, podotkl: „Dnes jsme byli společně svědky spolupráce společností ZTE a Turkcell. Tento úspěch dokládá odhodlání a prozíravost společnosti Turkcell při zkoumání nových technologií, ale rovněž odráží téměř 30 let bohatých zkušeností společnosti ZTE v oblasti optických přenosů. Turkcell je jedním z klíčových globálních partnerů společnosti ZTE. V letošním roce si Turkcell připomíná 30. výročí svého založení a již po tři dekády usnadňuje život uživatelům prostřednictvím pokročilých technologií. Do budoucna je společnost ZTE odhodlána dál zvyšovat své investice do výzkumu i vývoje, zaměřovat se na přelomové inovace klíčových technologií a zprostředkovávat špičková řešení, která podpoří společnost Turkcell v udržení jejího vedoucího postavení na mezinárodním trhu."

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2529612/Turkcell_and_ZTE_have_achieved_a_world_first_live.jpg