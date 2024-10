Turkcell i ZTE pomyślnie przeprowadziły pierwszy na świecie test transmisji z jedną długością fali w działającej sieci przy jednoczesnym wykorzystaniu interfejsów klienckich 800GE + 400GE

STAMBUŁ, 14 października 2024 r. /PRNewswire/ -- spółka ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), jeden z czołowych międzynarodowych dostawców kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, ogłosiła dzisiaj pomyślne przeprowadzenie pierwszego na świecie testu transmisji 1,2 Tbps w działającej sieci z jedną długością fali przy wykorzystaniu interfejsu klienckiego 800GE. Test został przeprowadzony wspólnie z firmą Turkcell. Jest to kamień milowy potwierdzający gotowość urządzeń sieci OTN na 800GE, czyli największą w branży szybkość interfejsu klienckiego w działającej sieci.

Jako pionier europejskich sieci optycznych Turkcell cały czas pracuje nad rozwojem technologii sieciowej, starając się sprostać szybko rosnącemu zapotrzebowaniu na ruch sieciowy, zwłaszcza w zakresie stale rosnących na popularności usług związanych w chmurami obliczeniowymi, Big Data czy sztuczną inteligencją.

Działając w tak dynamicznym otoczeniu, Turkcell i ZTE postanowiły nawiązać współpracę, w ramach której przeprowadziły test transmisji OTN ultra-dużej szybkości z wykorzystaniem karty interfejsu klienckiego 400GE + 800GE oraz karty liniowej 1,2 Tbps. Na potrzeby bardziej elastycznych zastosowań urządzenia mogły obsłużyć interfejs kliencki 2*400GE i 800GE. W porównaniu do 400G rozwiązanie 1,2T zapewnia wyższą przepustowość i szybkość transmisji, wydatnie zwiększając zdolności systemu. Co więcej, stanowi ono krok naprzód w kierunku transmisji 1,6 Tbps.

ZTE cały czas intensyfikuje prace rozwojowe nad nową generacją rozwiązań OTN klasy terabitowej, konsekwentnie zapewniając silne wsparcie dla komercyjnych wdrożeń prowadzonych przez operatorów na całym świecie. Inicjatywa ma na celu wydatnie przyspieszyć rozwój ultraszerokich sieci optycznych.

Komentarz prof. dr. Vehbiego Çağrı Güngöra, dyrektora ds. technologii sieciowych w Turkcell: „W tym roku przypada 30. rocznica naszej działalności, która stanowi dla nas okazję, by z dumą świętować przywództwo technologiczne Turkcell. Konsekwentnie dążymy do sprostania stale rosnącemu zapotrzebowaniu na ruch sieciowy poprzez dostarczanie prędkości na poziomie 1,2 terabitów w połączeniu z wykorzystaniem interfejsów 800GE + 400GE. Współpraca technologiczna z ZTE pozwoli nam zachować pozycję lidera branży".

Komentarz Penga Aiguanga, starszego wiceprezesa ZTE i prezesa Netaş: „Dziś widzimy rezultaty współpracy pomiędzy ZTE i Turkcell. Osiągnięcie to nie tylko dowodzi determinacji Turkcell i jej zdolności przewidywania trendów w dziedzinie nowych technologii, ale również odzwierciedla niemal 30-letnie rozległe doświadczenie ZTE w zakresie transmisji optycznej. Turkcell to jeden z kluczowych międzynarodowych partnerów ZTE. W tym roku przypada 30. rocznica istnienia tej firmy. Firma ta już od trzech dekad stosuje zaawansowaną technologię, by ułatwiać życie użytkownikom. W przyszłości ZTE zamierza cały czas zwiększać nakłady inwestycyjne na badania i rozwój, skupiając się na osiąganiu przełomów w kluczowych technologiach oraz dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań, a tym samym umacniając Turkcell w pozycji międzynarodowego lidera".

Zdjęcie -https://mma.prnewswire.com/media/2529612/Turkcell_and_ZTE_have_achieved_a_world_first_live.jpg

KONTAKT:

e-mail: [email protected]