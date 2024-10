Turkcell et ZTE enregistrent une première mondiale avec un test de transmission de 1,2 To/s sur une seule longueur d'onde en utilisant simultanément des interfaces clients 800GE + 400GE

ISTANBUL, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, annonce ce jour le succès du premier test en direct au monde d'une transmission de 1,2 To/s sur une seule longueur d'onde en utilisant l'interface client 800GE avec Turkcell. Cette étape vérifie que l'équipement OTN est prêt pour le 800GE, le taux d'interface client le plus élevé de l'industrie sur un réseau en direct.

En tant que pionnier du réseau optique européen, Turkcell se consacre à l'avancement de la technologie du réseau pour répondre à la demande croissante du trafic réseau, en particulier les nouveaux services en plein essor tels que le cloud, le big data et l'IA.

Dans ce contexte dynamique, Turkcell et ZTE ont collaboré pour tester la transmission OTN à très haut débit avec une carte client de 400GE + 800GE et une carte de ligne de 1,2 To/s. L'équipement peut fournir une interface client 2*400GE et 800GE pour satisfaire des scénarios plus flexibles. Par rapport aux solutions 400G, la solution 1,2T offre une largeur de bande et des taux de transmission plus élevés, ce qui améliore considérablement la capacité du système. En outre, la solution prend en charge la progression du réseau jusqu'à 1,6 To/s.

ZTE intensifie sans relâche ses efforts de développement sur la solution Tbit OTN de nouvelle génération, en s'engageant à fournir un soutien solide pour le déploiement commercial des opérateurs mondiaux. Cette initiative vise à stimuler considérablement le développement des réseaux optiques numériques à très grande échelle.

Vehbi Çağrı Güngör, directeur général des technologies de réseau de Turkcell, déclare : « À l'occasion de notre 30e anniversaire, nous sommes fiers de célébrer le leadership technologique de Turkcell. Nous nous engageons à répondre aux demandes de capacité toujours croissantes avec des vitesses de 1,2 téraoctet et l'utilisation d'interfaces 800GE + 400GE dans le cadre de cette énorme capacité. De ce point de vue, nous continuerons à être à la pointe de l'industrie grâce à notre collaboration technologique avec ZTE ».

Peng Aiguang, vice-président principal de ZTE et président de Netaş, déclare: « Aujourd'hui, nous avons été témoins de la collaboration entre ZTE et Turkcell. Cette réussite illustre non seulement la détermination et la clairvoyance de Turkcell dans l'exploration de nouvelles technologies, mais aussi l'expérience approfondie de ZTE dans le domaine de la transmission optique depuis près de 30 ans. Turkcell est l'un des principaux partenaires mondiaux de ZTE. Cette année marque le 30e anniversaire de Turkcell et depuis trois décennies, Turkcell utilise des technologies de pointe pour faciliter la vie des utilisateurs. ZTE s'engage à renforcer ses investissements en R&D, à se concentrer sur les avancées technologiques clés et à fournir des solutions de pointe pour aider Turkcell à maintenir sa position de leader international ».

