Spółka Vale członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miedzi

WASZYNGTON, 11 października 2021 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi (ang. International Copper Association; ICA) ogłosiło, że jego nowym członkiem została spółka Vale International S.A. (Vale). Wybór firmy na nowego członka miał miejsce podczas dzisiejszego walnego gromadzenia członków ICA w Londynie.

Siedziba główna Vale znajduje się w Brazylii a jej oddziały w ok. 30 państwach. Spółka należy do największych wydobywców miedzi na świecie. Konsekwentnie pracuje ona na zdobycie pozycji jednego z najbezpieczniejszych i najsolidniejszych wydobywców na świecie. Jej wstąpienie do ICA zbiega się z krytycznym momentem dla przemysłu miedziowego, który stara się realizować globalne cele wynikające z porozumienia paryskiego i założeń zrównoważonego rozwoju ONZ.

Oświadczenie Marka Traversa, wiceprezesa wykonawczego działu metali nieszlachetnych w Vale: „Spółka Vale konsekwentnie pracuje nad tym, aby jej działalność była zrównoważona poprzez budowanie znacznego i pozytywnego dorobku gospodarczego, społecznego i środowiskowego oraz ograniczanie negatywnych skutków jej działalności.

Wydobywanie miedzi stanowi kluczowy element naszej działalności. Bardzo poważnie bierzemy nasze zobowiązania wobec środowiska. ICA wyznacza kierunki działań na rzecz osiągnięcia neutralności węglowej, które podejmują jej członkowie – największe podmioty w branży. Spółka Vale uważa, że współpraca z innymi podmiotami z branży ma duże znaczenie w tym procesie transformacji".

Prezes ICA Anthony Lea dodał: „Cieszymy się, że Vale dołącza do nas w tym przełomowym momencie, gdy problemy związane ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyjnym oraz łagodzeniem zmian klimatycznych skłaniają branże do wprowadzania pozytywnych zmian. Ściśle współpracujemy z naszymi członkami nad określaniem sposobów dekarbonizacji, które przemysł miedziowy może zastosować w swojej produkcji. Plan realizacji tego celu powinien być gotowy na początku następnego roku. Głos Vale będzie miał kluczowe znaczenie w jego opracowaniu".

„Jako prezes zarządu ICA i wieloletni członek ICA z radością witam w naszych szeregach firmę Vale, która sprawi, że głos przemysłu miedziowego wybrzmi jeszcze donośniej – oznajmił prezes zarządu ICA Steve Higgins (Freeport McMoRan). - ICA przynosi branży duże korzyści, dlatego cieszymy się, że inne podmioty ją reprezentujące jednoczą się z nami w obronie wspólnych interesów".

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi ma 31 członków na 6 kontynentach.

Vale

Spółka została założona w 1942 r. jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Companhia Vale do Rio Doce. Obecnie jest to podmiot notowany na giełdzie i jeden z największych wydobywców miedzi na świecie. Firma prowadzi działalność w ok. 30 państwach, dążąc do tego, by surowce naturalne były źródłem dobrobytu i zrównoważonego rozwoju.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi

Międzynarodowe Stowarzyszenie Miedzi (ICA) skupia przedstawicieli światowej branży miedzi z myślą o rozwoju i ochronie rynków miedzi oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Siedziba główna ICA mieści się w Waszyngtonie, a jej filie działają w trzech regionach: Azji, Europie i Ameryce Północnej. ICA i jej partnerzy w ramach Copper Alliance® działają w ponad 60 państwach na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.copperalliance.org.

