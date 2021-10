Vale ingressa na Associação Internacional do Cobre

WASHINGTON, 11 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A Associação Internacional do Cobre (ICA) anunciou a adição da Vale International S.A. (Vale) como seu mais novo membro. A Vale foi eleita para ser membro hoje na reunião anual de membros da ICA em Londres.

A Vale, com sede no Brasil, está entre as maiores mineradoras do mundo, com operações em cerca de 30 países. A Vale está empenhada em se tornar uma das empresas de mineração mais seguras e confiáveis do mundo. A Vale ingressa ICA em um momento crítico para o setor de cobre à medida que se esforça para respaldar as metas globais enraizadas no Acordo Climático de Paris e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Mark Travers, Vice-Presidente Executivo da Vale Base Metals, afirmou: "A Vale está comprometida em integrar a sustentabilidade em seus negócios, construindo um legado econômico, social e ambiental sólido e positivo, e mitigando os impactos de suas operações. A mineração de cobre é uma parte crucial de nosso negócio, e levamos muito a sério nossa responsabilidade com o meio ambiente. A ICA está orientando seus membros líderes do setor em direção à neutralidade de carbono coletiva, e a Vale acredita que é importante colaborar com nossos pares nesta transformação."

O presidente da ICA, Anthony Lea, acrescentou: "Estamos entusiasmados em ter a Vale conosco neste momento crucial em que as questões ESG e a mitigação das mudanças climáticas estão levando o setor a mudanças positivas. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos membros para definir as maneiras pelas quais o setor de cobre pode descarbonizar seus próprios processos, e nosso objetivo é estabelecer um plano para alcançar isso até o início do próximo ano. É fundamental que a opinião da Vale seja ouvida no processo."

"Na qualidade de presidente da ICA e membro de longa data da ICA, tenho o prazer de contar com a participação da Vale para fortalecer a voz do setor de cobre", observou Steve Higgins, presidente do Conselho da ICA (Freeport McMoRan). Steve complementou: "A proposta de valor que a ICA oferece ao setor é muito importante, e estamos satisfeitos por contar com mais representantes na defesa de nossos interesses compartilhados."

A ICA tem 31 membros operando em seis continentes.

Sobre a Vale

Fundada originalmente em 1942 como a empresa estatal Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa listada entre as maiores mineradoras do mundo. Com operações em cerca de 30 países, a Vale trabalha para transformar recursos naturais em prosperidade e desenvolvimento sustentável.

Sobre a International Copper Association

A Associação Internacional do Cobre (ICA) reúne o setor global de cobre para desenvolver e defender os mercados do cobre e fazer uma contribuição positiva para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Com sede em Washington, D.C., a ICA tem escritórios em três regiões principais: Ásia, Europa e América do Norte. A ICA e seus parceiros da Copper Alliance® estão ativos em mais de 60 países em todo o mundo. Para informações adicionais, acesse www.copperalliance.org.

Contato para a imprensa:

Nicole Witoslawski, +1 646 350 9968

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/755242/International_Copper_Association_Logo.jpg

FONTE International Copper Association

Related Links

https://www.copperalliance.org



SOURCE International Copper Association