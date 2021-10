Vale rejoint l'International Copper Association

WASHINGTON, le 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- L'International Copper Association (AIC) a annoncé l'ajout de Vale International S.A. (Vale) en tant que nouveau membre. Vale a été élu membre aujourd'hui lors de l'assemblée annuelle des membres de l'AIC à Londres.

Vale, dont le siège social est situé au Brésil, est l'un des plus grands mineurs du monde, avec des opérations couvrant environ 30 pays. Vale s'engage à devenir l'une des sociétés minières mondiales les plus sûres et les plus fiables. Vale rejoint l'AIC à un moment critique pour l'industrie du cuivre alors qu'elle s'efforce de soutenir les objectifs mondiaux enracinés dans l'Accord de Paris sur le climat et les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Mark Travers, vice-président exécutif, Vale Base Metals, a déclaré : « Vale s'engage à intégrer la durabilité dans ses activités en construisant un héritage économique, social et environnemental solide et positif et en atténuant les impacts de ses opérations. L'extraction du cuivre est un élément crucial de notre entreprise et nous prenons très au sérieux notre responsabilité envers l'environnement. L'AIC guide ses membres leaders de l'industrie vers la neutralité carbone collective, et Vale croit qu'il est important de collaborer avec nos pairs dans cette transformation. »

Anthony Lea, président de l'AIC, a ajouté : « Nous sommes ravis que Vale se joigne à nous à ce moment charnière où les questions ESG et l'atténuation du changement climatique conduisent l'industrie à un changement positif. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos membres pour définir les moyens par lesquels l'industrie du cuivre peut décarboniser ses propres processus, et nous visons la livraison d'une feuille de route pour y parvenir d'ici le début de l'année prochaine. Il est essentiel que la voix de Vale soit entendue dans le processus. »

« En tant que président de l'AIC et membre de longue date de l'AIC, je suis ravi d'avoir Vale à bord pour renforcer la voix de l'industrie du cuivre », a déclaré Steve Higgins (Freeport McMoRan), président du conseil d'administration de l'AIC. « La proposition de valeur que l'AIC offre à l'industrie est forte, et nous sommes heureux que d'autres acteurs de l'industrie s'unissent à nous pour défendre nos intérêts communs. »

L'AIC compte 31 membres opérant sur six continents.

À propos de Vale

Fondée en 1942 sous le nom de Companhia Vale do Rio Doce, Vale est aujourd'hui une société cotée en bourse classée parmi les plus grands mineurs du monde. Avec des opérations couvrant environ 30 pays, Vale travaille à transformer les ressources naturelles en prospérité et en développement durable.

À propos de l'Association internationale pour le cuivre

L'Association internationale pour le cuivre (AIC) rassemble les acteurs de l'industrie mondiale du cuivre en vue de développer et de défendre les marchés du cuivre et d'apporter une contribution positive aux objectifs de développement durable des Nations Unies. L'AIC, dont le siège social est à Washington, D.C., a des bureaux dans trois régions principales : l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'AIC et ses partenaires de Copper Alliance® sont actifs dans plus de 60 pays dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.copperalliance.org.

Contact pour les médias :

Nicole Witoslawski, +1 646 350-9968

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/755242/International_Copper_Association_Logo.jpg

Related Links

https://www.copperalliance.org



SOURCE International Copper Association