Spoločnosť Antaisolar oznámila dohodu o dodaní solárnych kolektorov s výkonom 2GW so spoločnosťou One Stop Warehouse a strategickú spoluprácu so spoločnosťou Paramount Group

Spoločnosť oslávila svoje 15. výročie dvoma obchodmi uzavretými v jeden deň

XIAMEN, Čína, 28. mája 2021 /PRNewswire/ - 26. mája spoločnosť Antaisolar, popredný dodávateľ celého priemyselného reťazca v systéme montáže FV, oslávila svoje 15. výročie oznámením podpisu zmluvy o podpore solárnych kolektorov s výkonom 2 GW so spoločnosťou One Stop Warehouse (OSW), najväčším distribútorom v Austrálii, a oznámením strategickej spolupráce so spoločnosťou Paramount Group (Paramount) v Bangladéši.

Spolupráca v oblasti solárnych kolektorov s výkonom 2GW so spoločnosťou OSW