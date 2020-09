Casio готовится к выпуску модели часов серии EDIFICE, разработанной совместно с Honda Racing

ТОКИО, 29 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Casio Computer Co., Ltd. сегодня объявила о выпуске EFS-560HR — новейшей модели часов, разработанной совместно с Honda Racing в рамках серии высокоточных хронографов в металлическом корпусе EDIFICE, в основе которой лежит концепция бренда "Speed and Intelligence" («Скорость и интеллект»).