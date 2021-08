Spoločnosť Casio uvedie na trh nové hodinky EDIFICE so 6K uhlíkovým vláknom v spolupráci so Scuderia AlphaTauri

Farebná schéma obsahuje námornícku modrú tímovú farbu s fluoro akcentmi

TOKIO, 24. augusta 2021 /PRNewswire/-Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. dnes oznámila vydanie nových prírastkov do radu vysokovýkonných chronografických hodiniek EDIFICE na základe konceptu značky „Rýchlosť a inteligencia". EQB-1200AT, EFS-S580AT a EFR-571AT majú ciferník vyrobený zo 6K uhlíka* a sú treťou sadou modelov navrhnutou v spolupráci s tímom Formula OneTM Scuderia AlphaTauri.

*Materiál tkaný vláknami, z ktorých každé pozostáva zo 6 000 uhlíkových vlákien.