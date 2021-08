Casio wprowadza nowe zegarki EDIFICE, w których zastosowano włókno węglowe 6K, opracowane we współpracy z zespołem Scuderia AlphaTauri

Zegarki dostępne będą w kolorze ciemnoniebieskim z akcentami fluorescencyjnymi.

TOKIO, 24 sierpnia 2021 r. /PRNewswire/ -- Spółka Casio Computer Co., Ltd. ogłosiła dzisiaj rozszerzenie oferty wysokiej klasy chronografów EDIFICE, które wpisują się w koncepcję marki wyrażającej się w haśle „Prędkość i inteligencja". W modelach EQB-1200AT, EFS-S580AT i EFR-571AT zastosowano tarcze wykonane z włókna węglowego 6K. Jest to już trzeci zestaw modeli opracowanych we współpracy z zespołem Formuły 1 (Formula OneTM ) Scuderia AlphaTauri.

* Materiał utkany z filamentów, z których każdy zawiera 6 tys. włókien węglowych.