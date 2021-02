Spoločnosť Huawei Digital Power uviedla sieťové riešenie Zero Carbon Network s cieľom pomôcť operátorom dosiahnuť ciele uhlíkovej neutrality

„Siete s nulovými emisiami uhlíka (Zero Carbon Network) sa stali dôležitým strategickým cieľom pre popredných operátorov na celom svete," uviedol pán Zhou Taoyuan. V kontexte uhlíkovej neutrality bude v budúcnosti hrať energia z obnoviteľných zdrojov zásadnú úlohu. Globálna spotreba energie v IKT neustále rastie. Odhaduje sa, že do roku 2030 dosiahne globálna spotreba elektriny 5%. Nízka karbonizácia a zníženie spotreby energie sú dva kľúčové smery vývoja operátorov.

Pán Zhou Taoyuan poukázal na to, že riešenie Huawei Zero Carbon Network Solution v spojení s inteligentným energetickým cloudom podporuje operátorov v prechode na nízkouhlíkový, ekologický a udržateľný rozvoj, v čase kedy čelia vnútorným a vonkajším výzvam.

Riešenie Huawei Zero Carbon Network obsahuje čiastkové riešenia Simplified Site (Zjednodušená meistnosť), Simplified Equipment Room (Zjednodušená meistnosť s vybavením), Simplified DC (Zjednodušené DataCentrum) a Green Power for All (Zelená energia pre všetkých).

Po prvé, Simplified Site predstavuje transformáciu miestností z vnútorných na vonkajšie a ďalej na blade servery. Týmto spôsobom sa miestnosť presunie do skrinky a potom do stĺpu. Komplexné nasadenie na báze pólov pomáha znižovať spotrebu energie a šetriť poplatok za elektrinu a poplatok za prenájom.

Po druhé, Simplified Equipment Room umožňuje, aby skrinky nahradili miestnosti. Rozširovanie kapacity bez novej miestnosti, bez modernizácie káblov a bez nového striedavého prúdu umožňuje úsporu energie, miesta a úsporu techniky.

Simplified DC navyše umožňuje pretváranie architektúry prostredníctvom plne prefabrikovanej a modulárnej konštrukcie, čo skracuje TTM z 20 mesiacov na 6 mesiacov. Prediktívna údržba a zvýšenie účinnosti sa dosahujú prostredníctvom pretvárania sily na základe riešení s vysokou hustotou, efektívnosti a úspory energie. Zmena spôsobu chladenia sa dosahuje pomocou nepriameho odparovacieho chladenia a systému iCooling. V porovnaní s tradičnými riešeniami je PUE znížená o 17%. Inteligentné riešenie prevádzky a údržby sa používa na prepracovanie prevádzky a údržby a dochádza k zlepšeniu efektívnosti prevádzky a údržby o 35%.

A konečne, Green Power for All umožňuje, aby zelená energia prichádzala do miestností, CO miestností a dátových centier, aby sa dosiahol solárny prístup, zelené spojenia a tzv. zelený computing.

Vyššie uvedené štyri riešenia sa spájajú s riešením s Intelligent Power Cloud, aby sa znížili náklady na spotrebu energie a nakoniec sa zvýšila energetická účinnosť prostredníctvom inteligentného napájania, ktoré integruje zdrojovú sieť, zaťaženie a úložisko.

Spoločnosť Huawei Digital Power má hlboké skúsenosti v oblasti výkonovej elektroniky, informačných a komunikačných technológií a digitálnych technológií a venuje sa výrobe zelenej energie a efektívnej spotrebe energie. Celková výroba zelenej energie je 325 miliárd kWh, čo šetrí 10 miliárd kWh elektrickej energie a zodpovedá súčasnej výsadbe 220 miliónov stromov. „Naším cieľom a poslaním je efektívne prispieť k celosvetovej uhlíkovej neutralite," uviedol pán Zhou Taoyuan. Sieťové riešenie Huawei Digital Power Zero Network pomôže operátorom posunúť sa smerom k nízkouhlíkovému udržateľnému rozvoju a urýchliť proces globálnej uhlíkovej neutrality.

