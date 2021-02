Lancement de la solution Huawei Digital Power Zero Carbon Network, qui aide les opérateurs à atteindre leurs objectifs de neutralité carbone

Le faible taux de carbone est un sujet important dans la société humaine actuelle. Les principales économies du monde s'engagent à atteindre les objectifs de neutralité carbone et fixent des délais pour y parvenir d'ici 2050 environ. Les entreprises s'orientent vers une croissance durable et un développement vert. Les opérateurs et les géants traditionnels de l'énergie ont proposé des objectifs de neutralité carbone. Avec l'émergence d'un mouvement prometteur de neutralité carbone à l'échelle mondiale, l'industrie de l'énergie est vouée à se transformer vers la numérisation et la faible carbonisation pour atteindre la neutralité carbone.

« Le réseau Zéro Carbone est devenu un objectif stratégique important pour les principaux opérateurs du monde entier », a déclaré M. Zhou Taoyuan. Dans le contexte de la neutralité carbone, les énergies renouvelables joueront un rôle essentiel dans l'industrie énergétique à l'avenir. La consommation énergétique mondiale des TIC ne cesse d'augmenter. On estime que d'ici 2030, la consommation mondiale d'électricité atteindra 5 %. La faible carbonisation et la réduction de la consommation d'énergie sont les deux axes de développement clés des opérateurs.

M. Zhou Taoyuan a souligné que la solution Huawei Zero Carbon Network, qui converge avec l'Intelligent Power Cloud, encourage les opérateurs à évoluer vers un développement faible en carbone, vert et durable lorsqu'ils sont confrontés à des défis internes et externes.

La solution Huawei Zero Carbon Network comprend un site simplifié, une salle d'équipement simplifiée, une alimentation en courant continu simplifiée et une énergie verte pour tous.

Tout d'abord, le site simplifié, la transformation des sites intérieurs en sites extérieurs et plus tard en site de lames. De cette façon, la pièce est transformée en armoire puis en poteau. Le déploiement complet de sites sur des poteaux permet de réduire la consommation d'électricité et d'économiser sur les frais d'électricité et les loyers.

Deuxièmement, la salle d'équipement simplifiée permet que les armoires remplacent les pièces pour les nouvelles constructions. Pour l'expansion de la capacité, l'absence de nouvelle pièce, de modernisation des câbles et de nouveau courant alternatif permet de réduire la consommation d'énergie, l'espace et l'ingénierie.

En outre, le CC simplifié permet de remodeler l'architecture grâce à une construction entièrement préfabriquée et modulaire, ce qui réduit le TTM de 20 mois à 6 mois. La maintenance prédictive et l'amélioration de l'efficacité sont obtenues par la refonte de la puissance basée sur des solutions à haute densité, à haut rendement et à faible consommation d'énergie. Le refroidissement par restructuration est obtenu par refroidissement par évaporation indirecte et iCooling. Par rapport aux solutions traditionnelles, le PUE est diminué de 17 %. La solution intelligente d'exploitation et d'entretien est utilisée pour remodeler l'exploitation et l'entretien, ce qui améliore l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien de 35 %.

Enfin, l'énergie verte pour tous permet à l'énergie verte d'entrer dans les sites, les salles de stockage du CO et les centres de données pour réaliser le scénario complet avec l'accès solaire et obtenir des connexions et une informatique écologiques.

Les quatre solutions ci-dessus convergent avec le « cloud de puissance intelligent » pour réduire les coûts de consommation d'énergie et améliorer l'efficacité énergétique en fin de compte grâce à une puissance intelligente qui intègre la source, le réseau, la charge et le stockage.

Huawei Digital Power a une expérience approfondie de l'électronique de puissance, des technologies de l'information et des communications et des technologies numériques, et se consacre à la production d'énergie verte et à la consommation efficace d'énergie. La production totale d'énergie verte est de 325 milliards de kWh, ce qui permet d'économiser 10 milliards de kWh d'électricité et équivaut à planter 220 millions d'arbres actuellement. « Contribuer efficacement à la neutralité carbone du monde est notre objectif et notre mission », a déclaré M. Zhou Taoyuan. La solution Huawei Digital Power Zero Network aidera les opérateurs à s'orienter vers un développement durable à faible émission de carbone et à accélérer le processus de neutralité carbone au niveau mondial.

