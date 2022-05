Spoločnosť Huawei odhalila zariadenie dátového centra novej generácie

Charles Yang, vyšší viceprezident spoločnosti Huawei a generálny riaditeľ Huawei Data Center Facility Team, predstavil na úvodnom podujatí prelomovú definíciu dátového centra novej generácie. Uviedol, že technickí experti a priemyselné autority dosiahli po rozsiahlych a hĺbkových diskusiách konsenzus o štyroch charakteristikách zariadení dátových centier novej generácie, a to o udržateľnosti, zjednodušení, autonómnom riadení a spoľahlivosti.

Udržateľné: zariadenia dátových centier budúcej generácie budú plne ekologické a energeticky účinné a zároveň sa budú maximálne recyklovať všetky materiály dátových centier. Týmto spôsobom bude celkový ekosystém dátového centra ekologický a udržateľný z hľadiska životného prostredia. Udržateľné dátové centrá možno dosiahnuť využívaním ekologických zdrojov – elektriny, pôdy a vody – a maximalizáciou recyklácie použitých materiálov počas celého životného cyklu. Okrem široko používanej efektívnosti využitia energie (PUE) sa na meranie udržateľnosti dátových centier budú používať aj ďalšie metriky vrátane efektívnosti využitia uhlíka (CUE), efektívnosti využitia vody (WUE) a efektívnosti využitia siete (GUE).

Zjednodušené: zjednodušená architektúra, napájanie a chladenie stelesňujú vývoj zariadenia dátového centra.

Zjednodušená architektúra prináša inovatívne formy budov a miestností s vybavením. Ak sa na výstavbu dátového centra so 1000 stojanmi použije prefabrikovaný modulárny spôsob výstavby, čas výstavby sa môže skrátiť z viac ako 18 mesiacov na 6 až 9 mesiacov.

Zjednodušené napájanie mení tvar komponentov a prepojení. Skracuje lehotu dodania z 2 mesiacov na 2 týždne. Zjednodušené chladenie maximalizuje účinnosť výmeny tepla zmenou viacerých výmen tepla na jednu výmenu tepla a skrátením chladiaceho prepojenia.

Autonómne riadenie: automatizácia O&M, optimalizácia energetickej účinnosti a autonómnosť prevádzky menia spôsob riadenia prevádzky a údržby dátových centier. Automatizácia prevádzky a údržby (O&M) umožňuje technikom dokončiť kontrolu 2000 stojanov za 5 minút na diaľku. Optimalizácia energetickej účinnosti znamená, že optimálna stratégia chladenia môže byť zabezpečená prostredníctvom 1,4 milióna originálnych kombinácií v priebehu 1 minúty, čím sa dosiahne inteligentné chladenie. Autonómia prevádzky maximalizuje hodnotu zdrojov.

Spoľahlivé: proaktívne zabezpečenie a bezpečná architektúra zabezpečujú vysokú kvalitu a udržateľný rozvoj dátových centier. Proaktívne zabezpečenie znamená využívanie technológií veľkých dát a umelej inteligencie na vykonávanie prediktívnej údržby od komponentov až po dátové centrá na základe viditeľnosti a vnímania všetkých oblastí v dátových centrách. Automatická reakcia na poruchu znamená, že zistenie poruchy trvá len 1 minútu, analýza 3 minúty a obnova 5 minút. Zabezpečená architektúra znamená, že zabezpečenie bude zaistené na rôznych úrovniach, ako sú komponenty, zariadenia a systémy. Na úrovni systému umožňuje platforma E2E s možnosťou vizualizácie, správy a kontroly dosiahnuť dostupnosť systému 99,999 %.

PowerPOD 3.0: systém napájania, ktorý šetrí miesto, čas a energiu

Fei Zhenfu, technický riaditeľ Huawei Data Center Facility Team, na podujatí predstavil novú generáciu systému napájania, známu ako PowerPOD 3.0. Systém znižuje plochu o 40 %, znižuje spotrebu energie o 70 %, skracuje dodacie lehoty z 2 mesiacov na 2 týždne a znižuje chybovosť SLA o 38 %.

V snahe o vytvorenie dátových centier novej generácie budú technologické inovácie kľúčovou silou pri zabezpečovaní udržateľného rozvoja. Pri pohľade do budúcnosti bude spoločnosť Huawei naďalej dosahovať prelomové výsledky v oblasti produktov a technológií prostredníctvom neustálych investícií do výskumu a vývoja a rozsiahlej spolupráce so zákazníkmi, partnermi z ekosystému a priemyselnými organizáciami. Môžeme spoločne nastoliť novú éru rozvoja dátových centier.

