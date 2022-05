Charles Yang, vice-presidente sênior da Huawei e CEO da equipe de instalações do centro de dados da Huawei, apresentou a definição inovadora da instalação de centro de dados de última geração no evento de lançamento. Ele declarou que especialistas técnicos e autoridades do setor chegaram a um consenso sobre as quatro características das instalações de centro de dados de última geração após discussões extensas e aprofundadas, ou seja, sustentabilidade, simplificação, direção autônoma e confiabilidade.

Sustentável: as instalações de centro de dados de última geração serão totalmente ecológicas e energeticamente eficientes, ao mesmo tempo em que maximizam a reciclagem de todos os materiais do centro de dados. Dessa forma, o ecossistema geral de centro de dados será ecológico e ecologicamente sustentável. Os centro de dados sustentáveis podem ser obtidos utilizando recursos ecológicos - eletricidade, terra e água - e maximizando a reciclagem de materiais usados em todo o ciclo de vida. Além da eficácia do uso de energia (PUE) amplamente utilizada, outras métricas, incluindo eficácia do uso de carbono (CUE), eficácia do uso da água (WUE) e eficácia do uso da rede (GUE), também serão utilizadas para medir a sustentabilidade do centro de dados.

Simplificada: arquitetura simplificada, fornecimento de energia e resfriamento incorporam a evolução da unidade de centro de dados.

A arquitetura simplificada traz formas inovadoras de edifícios e salas de equipamentos. Se o modo de construção modular pré-fabricado for utilizado para construir um centro de dados de 1.000 rack, o período de construção pode ser reduzido de mais de 18 meses para seis a nove meses.

O fornecimento de energia simplificado remodela os componentes e os links. Reduz o prazo de entrega de 2 meses para 2 semanas. O resfriamento simplificado maximiza a eficiência de troca de calor, alterando várias trocas de calor em uma única troca de calor e encurtando o link de resfriamento.

Direção autônoma: automação de O&M, otimização de eficiência energética e autonomia de operação remodelam a gestão da operação e manutenção dos data centers. A automação de O&M permite que os engenheiros concluam a inspeção de dois mil racks em 5 minutos remotamente. A otimização da eficiência energética significa que uma estratégia de resfriamento ideal pode ser entregue por meio de 1,4 milhão de combinações originais em até 1 minuto, alcançando resfriamento inteligente. A autonomia de operação maximiza o valor dos recursos.

Confiável: segurança proativa e arquitetura segura garantem a alta qualidade e o desenvolvimento sustentável dos data centers. Segurança proativa significa usar tecnologias de big data e IA para implementar a manutenção preditiva de componentes para data centers, com base na visibilidade e percepção de todos os domínios nos data centers. Resposta automática de falha significa que levará apenas 1 minuto para detectar uma falha, 3 minutos para analisar e 5 minutos para se recuperar. Arquitetura segura significa que a segurança será garantida em vários níveis, como componentes, dispositivos e sistemas. No nível de sistema, a plataforma E2E visualizável, gerenciável e controlável permite que o sistema alcance 99,999%.

PowerPOD 3.0: um sistema de fornecimento de energia para economia de pegada, economia de tempo e economia de energia

No evento, Fei Zhenfu, diretor de tecnologia da equipe de instalações do centro de dados da Huawei, lançou uma nova geração do sistema de fornecimento de energia, conhecido como PowerPOD 3.0. O sistema reduz a pegada em 40%, reduz o consumo de energia em 70%, reduz o prazo de entrega de 2 meses para 2 semanas e reduz a taxa de falha do SLA em 38%.

Na busca dos centros de dados de última geração, a inovação tecnológica será uma força-chave para garantir o desenvolvimento sustentável. Olhando para o futuro, a Huawei continuará a fazer avanços em produtos e tecnologias por meio de investimentos contínuos em P&D e com ampla cooperação com clientes, parceiros de ecossistema e organizações do setor. Podemos iniciar em conjunto uma nova era de desenvolvimento de centro de dados.

