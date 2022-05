Spoločnosť Huawei oznamuje konanie Enterprise ICT Roadshow 2022 pre strednú, východnú a škandinávsku Európu s cieľom urýchliť digitálnu transformáciu v celej Európe

Spoločnosť Huawei verí, že technológie nemajú byť v rozpore s prírodou. Namiesto toho by mali pomáhať prírode prosperovať a znižovať vplyv ľudskej činnosti na planétu. Počas roadshow sa predstavia aj viaceré projekty s viacerými partnermi na ochranu prírodných ekosystémov pomocou digitálnych technológií na celom svete. Tieto projekty sa realizujú v celej Európe pod záštitou dlhodobej iniciatívy spoločnosti Huawei v oblasti digitálneho začlenenia TECH4ALL, ktorá bola spustená v roku 2019, a už teraz majú priaznivý vplyv na biodiverzitu.

„Cieľom tejto roadshow je predstaviť kľúčové produkty a riešenia potrebné na pokračovanie transformačnej cesty. Naším zámerom v rámci roadshow je podporiť otvorené diskusie, podeliť sa o poznatky a poskytnúť všetkým dobrú predstavu o tom, čo bude v budúcnosti. Spoločnosť Huawei aktívne podporuje rast miestnych komunít a podnikov," povedal Willi Song, prezident divízie Huawei CEE & Nordic European Enterprise Business Group.

Už viac ako jedenásť rokov sa spoločnosť Huawei zameriava na rozvoj miestnych talentov a podporu väčšieho porozumenia a záujmu o sektor IKT. Huawei ICT Academy je partnerský projekt medzi Huawei a univerzitami po celom svete od roku 2020. Prostredníctvom tohto projektu získajú odborníci a študenti v oblasti IKT potrebnú kvalifikáciu a zručnosti pre zvýšenie možností zamestnať sa. „Do roku 2021 spolupracovala spoločnosť Huawei v regióne strednej, východnej a škandinávskej Európy s viac ako 60 univerzitami a vzdelávala viac ako 3000 študentov. Okrem toho, viac ako 11000 ľudí bolo certifikovaných spoločnosťou Huawei," povedal Willi Song.

Dodal, že spoločnosť Huawei oznámila, že ešte viac rozšíri iniciatívy zamerané na rozvoj digitálnych talentov. Spoločnosť Huawei sa zaviazala rozvíjať viac talentov v oblasti IKT prostredníctvom niekoľkých programov vrátane programu Seeds for the Future (Semienka pre budúcnosť). Do konca roku 2021 v regióne strednej, východnej a škandinávskej Európy dokončilo tento program prostredníctvom partnerstiev s univerzitami a osvetovej činnosti 1688 študentov (420 študentov v roku 2021) z 26 krajín. Prostredníctvom programu One Thousand Dreams (Tisíc snov), sociálneho príspevku a projektu mobilnej digitálnej učebne SmartBus chce spoločnosť Huawei oboznámiť viac ľudí s výhodami digitálnych technológií a umožniť im prístup k digitálnym znalostiam a ich využívanie.

Za posledných jedenásť rokov spoločnosť Huawei pomohla zákazníkom v rôznych odvetviach. V budúcnosti bude spoločnosť Huawei Enterprise pokračovať v spolupráci so svojimi partnermi s cieľom umožniť digitálnu transformáciu pre štátnych a podnikových zákazníkov.

Viac informácií o projekte Huawei Enterprise ICT Roadshow 2022 nájdete na stránke: https://e.huawei.com/se/special_topic/event/2022q1/2022-CEE-Roadshow

