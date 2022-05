Huawei zapowiada Enterprise ICT Roadshow 2022 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich, aby przyspieszyć transformację cyfrową w Europie

WARSZAWA, Polska, 17 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- W tym roku Huawei Enterprise planuje Mobilne Centrum Ekspozycyjne - Huawei Enterprise Roadshow 2022: Digital Transition to New Value Together w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich. Mobilne Centrum Ekspozycyjne Huawei przejedzie przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Skandynawii, aby spotkać się z klientami, partnerami, mediami i przyjaciółmi z branży. Od maja do września 2022 r. europejska trasa będzie przebiegać przez Polskę, Norwegię, Szwecję, Finlandię, Bułgarię, Grecję, Turcję, Rumunię, Serbię, Austrię, Czechy, Słowację i Węgry.