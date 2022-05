Beschleunigung der digitalen Transformation in ganz Europa: Huawei kündigt Enterprise ICT Roadshow 2022 in Mittel-, Ost- und Nordeuropa an

WARSCHAU, Polen, 18. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Huawei Enterprise hat für dieses Jahr Pläne für seine ICT Roadshow 2022 in Mittel-, Ost- und Nordeuropa angekündigt, die unter der Motto „Digital Transition to New Value Together" stattfinden soll. Die Huawei Enterprise Roadshow tourt durch Länder in Mittel- und Nordeuropa, um Kunden, Partner, Medien und Branchenkollegen zu treffen. Von Mai bis September 2022 ist eine Europa-Tour durch Polen, Norwegen, Schweden, Finnland, Bulgarien, Griechenland, die Türkei, Rumänien, Serbien, Österreich, Tschechien, die Slowakei und Ungarn geplant.