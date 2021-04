Spoločnosť Premia Partners oznamuje globálne zaradenie prvého hongkonského ETF dlhopisu s vysokým výnosom v spolupráci s BOCHK Asset Management Limited

prvý ETF pre čínske vládne dlhopisy

HONG KONG, 14. apríla 2021 / PRNewswire / - Spoločnosť Premia Partners, popredný poskytovateľ ETF v Hongkongu, dnes oznamuje zaradenie dvoch čínskych dlhopisových ETF na HKEx.

Tieto fyzicky replikované ETF ponúkajú nákladovo efektívny, jedinečný a pohodlný prístup k výhodným miestam na trhoch so zahraničnými dlhopismi v USD v USA a na trhoch štátnych dlhopisov v Číne (CGB).

Premia China USD Property Bond ETF (Tickers: 3001 HKD / 9001 USD / 83001 RMB ) so súčasným výnosom ~ 7% *je prvým dlhopisom ETF s vysokým výnosom v Hongkongu. Sleduje index ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index pre denominované dlhopisy v USD s vysokým stupňom a vysokým výnosom vydané čínskymi emitentmi, ktorí sa zaoberajú nehnuteľnosťami. Stratégia vychádza z diverzifikovaného prístupu založeného na pravidlách s 5%-ným limitom na skupinu emitentov. Zahŕňa iba zabezpečené a prioritné emisie hodnotené spoločnosťami S&P, Moody's alebo Fitch, s výnimkou finančných nástrojov miestnej samosprávy (LGFV) a podriadených dlhov.

* Od 14. apríla 2021

„Sme radi, že môžeme uviesť na trh tieto jedinečné ETF, ktoré ponúkajú atraktívne výnosy upravené podľa rizika v tomto prostredí s nízkym výnosom," uviedla Rebecca Chua, riadiaca partnerka spoločnosti Premia Partners. „Teraz bez otvorenia zahraničných dlhopisových účtov v Číne môžu investori pohodlne získať prístup k dlho trvajúcim zahraničným CGB dlhopisom v Číne a vysoko výnosným čínskym dlhopisom v USD prostredníctvom HKEx a bez kolkových poplatkov, zrážok alebo dane z kapitálových výnosov."

Shen Hua, generálny riaditeľ spoločnosti BOCHK Asset Management Limited („BOCHKAM"), uviedol: „Spoločnosť BOCHKAM s potešením uvádza na trh prvý RMB dlhopis ETF v spolupráci s Premia Partners. Tento ETF sa teší z nízko nákladových investícií, flexibility obchodovania a vysokej transparentnosti v porovnaní s tradičnými podielovými fondmi, ktoré poskytujú investičnú alternatívu pre investorov na uspokojenie ich potrieb pri alokácii aktív. Zaviazali sme sa poskytovať viac vysoko kvalitných produktov, ktoré uľahčia internacionalizáciu RMB a pomôžu Hongkongu rozvíjať sa ako globálne centrum správy aktív. "

„Ako popredný poskytovateľ indexových služieb pre globálne ETF a hodnotenie fixného príjmu je pre ICE potešením spolupracovať so spoločnosťou Premia Partners na týchto dvoch jedinečných produktoch," uviedol Magnus Cattan, viceprezident ICE pre oblasť pevných výnosov a dátových služieb v ázijsko-tichomorskej oblasti. „Pretože záujem investorov o čínske dlhopisy naďalej rýchlo rastie, spoločnosť ICE je poctená prispievať k rozvoju trhu inovatívnejšími riešeniami."

O spoločnosti Premia Partners

Spoločnosť Premia Partners, ktorá bola založená v roku 2016, je jedným z popredných manažérov ETF z Hongkongu, ktorí sa venujú budovaniu nízkonákladových, efektívnych a najlepších postupov ETF pre Áziu. Od 14. apríla 2021 spoločnosť Premia Partners spravuje 8 ETF vrátane Premia CSI Caixin China New Economy ETF, ktorá je 4. najväčšou čínskou spoločnosťou s A-akciami ETF v Hongkongu, a držiteľom ocenenia HKEx 2019 za najvýkonnejšie ETF - cena za celkový výnos. Viac informácií o Premia alebo Premia ETF vzťahujúcich sa na Čínu, ASEAN, ázijské inovatívne technológie, Vietnam, čínske dlhopisy s vysokým výnosom, čínske vládne dlhopisy a US Treasury nájdete na www.premia-partners.com.

O spoločnosti BOCHK Asset Management Limited

BOCHK Asset Management Limited („BOCHKAM"), ktorá bola založená v roku 2010, je stopercentnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti BOC Hong Kong (Holdings) Limited, ktorá je jednou z najväčších kótovaných spoločností a komerčných bankových skupín v Hongkongu a členom Bank of China Group. BOCHKAM sa zaviazala poskytovať retailovým a inštitucionálnym investorom širokú škálu dlhopisových, akciových a alternatívnych investičných produktov. V roku 2020 spoločnosť získala ocenenie „Best RMB Manager" v kategórii Best of the Best Awards v Hongkongu v roku 2020 od spoločnosti Asia Asset Management a cenu „Outstanding Achiever, China Fixed Income House Award" v súťaži Fund of the Year Awards od spoločnosti BENCHMARK.

