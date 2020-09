Spoločnosť RevitaLash® Cosmetics oznamuje nové prírastky do každoročného programu vytvoreného na účely zvyšovania povedomia o rakovine prsníka

„Ako globálna značka pôsobiaca vo viac ako 70 krajinách sme hrdí na to, že môžeme rozšíriť svoje filantropické úsilie prostredníctvom nášho programu Pink Program 2020," hovorí Dariel Sidney, viceprezidentka filantropie a najstaršia dcéra Gayle Brinkenhoffovej. „Rodina RevitaLash Cosmetics vidí povedomie o rakovine prsníka ako neustály dôvod a spoločný cieľ ako priamo zlepšovať životy osôb, ktoré sa zaoberajú ťažkou diagnózou, a chce zničiť rakovinu prsníka."

RevitaLash Cosmetics tiež rozširuje svoje filantropické pôsobenie a podporuje globálne hľadanie v oblasti liečby rakoviny u žien 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Za každý zakúpený produkt Pink Sleeve RevitaLash® Advanced (3.5mL/2.0mL) a RevitaBrow® Advanced (3,0 ml) v období od 1. septembra do 31. októbra 2020 venuje spoločnosť RevitaLash Cosmetics 2 doláre na charitatívne účely v oblasti rakoviny prsníka po celom svete, a to až do maximálnej výšky 120 000 dolárov. Tieto limitované edície, ocenené výrobky, budú zabalené v prémiových slávnostných ružových obaloch na počesť tohoto problému.

V rámci tejto globálnej iniciatívy spoločnosť RevitaLash Cosmetics predstavuje Medzinárodný program väčších darcov. V spolupráci s distribučnými partnermi sa spoločnosť RevitaLash Cosmetics zapojí do siete ďalších podobne zmýšľajúcich filantropov, aby obdarovala výskumné a podporné organizácie na celom svete. Pre každú charitatívnu organizáciu, ktorej sa partneri programu rozhodnú prispieť, spoločnosť RevitaLash Cosmetics sľubuje 7 000 dolárov.

V októbri bude značka realizovať aj svoju 5. výročnú kampaň One4One, ktorá od začiatku každý rok zaznamenala 32%-ný nárast darov. Za nákup akéhokoľvek kondicionéra na riasy alebo obočie na Revitalash.com daruje značka produkt RevitaBrow Advanced (3,0 ml) centru City of Hope's Positive Image Center, a to až do počtu 1600 kusov.

Ponuka limitovanej edície je k dispozícii vo vybraných kúpeľoch, salónoch a špecializovaných maloobchodných predajniach a online na adrese Revitalash.com od 1. septembra.

O spoločnosti RevitaLash ® Cosmetics

RevitaLash Cosmetics je svetový líder vo vývoji pokrokových produktov na úpravu rias, obočia a vlasov. Spoločnosť bola založená v roku 2006 a jej kolekcia obsahuje ocenené produkty kondicionér na riasy RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner a kondicionér na obočie RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner. Produkty sú k dispozícii v lekárňach, kúpeľoch, salónoch a u špecializovaných maloobchodných predajcov v 70 krajinách. Spoločnosť RevitaLash Cosmetics, podporuje neziskové iniciatívy v oblasti povedomia o rakovine prsníka, časť výnosov venuje výskumným a vzdelávacím iniciatívam, ktoré každoročne pomáhajú komunite s rakovinou prsníka, a to nielen v októbri. Viac informácií nájdete na: www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced nie je k dispozícii v Kalifornii]

