Spoločnosti Huawei a Intel spoločne spúšťajú inteligentný server novej generácie s názvom FusionServer Pre V6

ŠANGHAJ, 24. septembra 2020 /PRNewswire/ -- Dnes bolo spoločnosťou Huawei celosvetovo odvysielanÉ spustenie nového servru FusionServer Pro V6 v rámci udalosti "Working Together to Drive New Value" (Pracujeme spolu aby sme podnietili novú hodnotu). Odhalený server Huawei FusionServer Pro 2488H V6, ktorý je najnovším prírastkom od produktovej rady FusionServer Pro, názorne demonštruje dokonalý súlad inovácie a vysokého výkonu. Tento nový produkt odráža záväzok spoločnosti Huawei voči priemyselnému partnerstvu pre prosperujúci výpočtový priemysel a je významným krokom smerom k rýchlej digitálnej transformácii priemyselných odvetví.