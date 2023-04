Spoločnosť TCL Europe predstavuje nové televízory a soundbary radu C: úplne novú oblasť zábavy pre európskych spotrebiteľov

Spoločnosť TCL posúva hranice zobrazovacej technológie a v roku 2023 zvyšuje latku kvality obrazu svojím novým radom domácich kín Mini LED QLED.

HONGKONG, 18. apríla 2023 /PRNewswire/ -- TCL, svetová TOP 2 značka v oblasti televízorov[1] a TOP 1 značka v oblasti 98-palcových televízorov, dnes posilňuje svoju pozíciu v segmente domácej zábavy a v Európe predstavuje nový rad televízorov a soundbarov, ktoré spotrebiteľom – vrátane hráčov, ale aj fanúšikov športu a filmov – ponúkajú najlepší a pohlcujúci zážitok vďaka veľkej obrazovke, úžasnému obrazu a pôsobivej kvalite zvuku.

To najlepšie z technológie TCL Mini LED

Spoločnosť TCL ako druhá najlepšia značka televízorov na svete má za cieľ sprístupniť špičkové technológie každému. Keď popredný výskumný a vývojový tím spoločnosti TCL vyvinul kvalitné obrazovky Mini LED, začal hľadať praktické spôsoby ich výroby vo veľkom. Tradične vysoké náklady na výrobu Mini LED sú čiastočne spôsobené vyšším počtom potrebných LED diód. Výskumný tím spoločnosti TCL navrhol postup, ako výrazne znížiť náklady na samotné LED bez toho, aby to malo vplyv na jednotnosť celého displeja.

A aby toho nebolo málo, okrem lepšieho zážitku zo sledovania sú Mini LED vhodnejšie aj pre našu planétu. Samotné Mini LED môžu byť vyrobené energeticky úspornejšie a vďaka ich schopnosti stmievať špecifické oblasti je na dosiahnutie rovnakej úrovne jasu potrebné menej energie ako pri iných technológiách podsvietenia.

Nový rad TCL C84: vynikajúca zábava s najnovšou generáciou technológie TCL Mini LED

Nový vlajkový televízor radu C84 nastavuje latku vynikajúcej audiovizuálnej kvality a softvérových funkcií, čím zabezpečuje vynikajúci výkon v každom používateľskom scenári. Tento model využíva technológiu TCL Mini LED a QLED a vďaka podpore algoritmov kvality obrazu AiPQ Processor 3.0 poskytuje vynikajúci výkon v kvalite obrazu. S úrovňou jasu 2000 nitov dosahuje jeho obrazovka kvalitu HDR aj vynikajúci kontrast.

Vďaka technológiám Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240Hz Game Accelerator a najnovším podporovaným formátom HDR (vrátane HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ) je tento nový televízor TCL Mini LED tým najlepším spoločníkom na sledovanie najlepších filmov, športov a hier v rozlíšení HDR. Rad C84 je teraz k dispozícii vo veľkostiach 55'', 65'', 75'' a 85''.

Nové televízory TCL radu C74 a C64 prinášajú výnimočný zážitok zo sledovania a zábavy pre všetkých.

Na jar tohto roku spoločnosť TCL pridáva do svojho radu QLED dve aktualizácie, aby splnila očakávania všetkých spotrebiteľov: TCL QLED 4K TV rad C64 a rad C74.

Začiatkom tohto mesiaca spoločnosť TCL predstavila európskym zákazníkom svoj nový televízor TCL 4K QLED radu C64. Tento nový rad spája technológiu QLED, 4K HDR Pro, 60Hz Motion Clarity pre farebne ostrý obraz HDR. Vďaka technológiám Game Master, FreeSync a podpore najnovších formátov HDR (vrátane HDR10+, Dolby Vision) predstavuje tento televízor TCL vynikajúcu hodnotu pre tých, ktorí chcú vysokokvalitnú interaktívnu domácu zábavu, aby si mohli vychutnať všetky filmy v rozlíšení HDR, športové prenosy a hry ako súčasť prepojeného a inteligentného životného štýlu. Rad C64 je teraz k dispozícii vo veľkostiach obrazovky 43'', 50'', 55'', 65'', 75'', 85".

Okrem toho dnes TCL predstavuje svoj úplne nový rad C74, ktorý spája QLED s technológiou Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro a 144Hz Motion Clarity Pro pre plynulý, ostrý a farebný obraz v kvalite HDR. Rad C74 je vybavený softvérom Game Master Pro 2.0, súborom softvérových funkcií TCL prispôsobených na optimalizáciu herného zážitku, čo z neho robí najlepšiu ponuku herného televízora vo svojej oblasti (pre hráčov, ktorí majú hardvérové a softvérové konfigurácie porovnateľné s PC). Rad C74 je teraz k dispozícii vo veľkostiach 55'', 65'' a 75''.

Kolekcia televízorov TCL XL s väčšou obrazovkou pre úplné pohltenie ako v kine v pohodlí obývačky

Aby spoločnosť TCL ponúkla ešte viac pohlcujúci zážitok z domáceho kina z pohodlia pohovky, rozširuje aj svoju kolekciu TCL XL (zahŕňa všetky modely televízorov s uhlopriečkou od 65 palcov do maximálne 98 palcov). Vďaka väčšiemu množstvu možností a novým veľkostiam obrazoviek v Európe umožňuje rad XL úplný zážitok ako v kine v pohodlí obývačky bez toho, aby došlo k strate detailov. Spoločnosť TCL napríklad prináša do Európy 85-palcový model XL Mini LED C84 s centrálnym stojanom, ktorý sa zmestí na akúkoľvek malú plochu a ľahko sa integruje do všetkých interiérov.

Optimalizovaný a plynulejší zážitok pre všetkých milovníkov hier

Pre serióznych aj príležitostných hráčov robí spoločnosť TCL krok vpred s novým radom C, ktorý je vybavený výkonnými funkciami optimalizovanými špeciálne pre hráčsku komunitu. Vďaka natívnej 144 Hz obnovovacej frekvencii obrazovky, 240 Hz hernému akcelerátoru a nízkemu vstupnému oneskoreniu (až 5,67 ms) si používatelia môžu vychutnať mimoriadne plynulý obraz v hrách bez obáv zo zasekávania alebo trhania obrazu. Okrem toho nový režim Game Master Pro 2.0 umožňuje odomknúť pokročilé nastavenia displeja a technológií vytvorené na mieru pre výnimočné hranie. Technológia ADM FreeSync umožňuje plynulé hranie bez artefaktov tým, že synchronizuje reálny čas s akoukoľvek obnovovacou frekvenciou hernej konzoly alebo počítača.

Nové soundbary TCL ponúkajú špičkový, cenovo dostupný a pohlcujúci zážitok z domáceho kina

Spoločnosť TCL, ktorá sa snaží diverzifikovať svoj produktový rad, ponúka aj nové audio produkty na kombináciu so svojimi televízormi.

Nový model S642W , 2.1-kanálový vysokokvalitný soundbar s bezdrôtovým subwooferom a výkonom 200 W.

, 2.1-kanálový vysokokvalitný soundbar s bezdrôtovým subwooferom a výkonom 200 W. Nový model S643W, 3.1-kanálový vysokokvalitný soundbar s bezdrôtovým subwooferom a výkonom 240 W.

Tieto nové modely s tenkým a elegantným dizajnom obsahujú rozhranie HDMI 1.4 s ARC a sú tiež vybavené technológiou DTS Virtual:X a Bluetooth 5.3.

O spoločnosti TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) je rýchlo rastúca spoločnosť v oblasti spotrebnej elektroniky a je popredným hráčom v globálnom sektore televízorov. Spoločnosť bola založená v roku 1981 a v súčasnosti pôsobí na viac ako 160 trhoch po celom svete. Spoločnosť TCL sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu produktov spotrebnej elektroniky od televízorov až po zvukové a inteligentné domáce spotrebiče. Navštívte internetové stránky spoločnosti TCL na adrese https://www.tcl.com.

[1] Zdroj : OMDIA 2022

SOURCE TCL Electronics