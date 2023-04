TCL Europe představuje nové televizory a soundbary řady C: zcela novou úroveň zábavy pro evropské spotřebitele

Společnost TCL svou novou řadou produktů z oblasti domácího kina pro rok 2023 s technologiemi Mini LED a QLED definuje nové možnosti zobrazovacích technologií a posouvá ještě výše laťku kvality obrazu.

HONGKONG, 18. dubna 2023 /PRNewswire/ – Společnost TCL, druhá nejúspěšnější značka televizorů na světě[1] a vůbec nejúspěšnější značka v oblasti 98palcových televizorů, dnes dále posílila svou pozici v oblasti domácí zábavy a v Evropě představením nové řady televizorů a soundbarů, které spotřebitelům z řad hráčů videoher, ale také sportovních a filmových fanoušků, nabízí ty nejlepší zážitky, kterými je zcela pohltí, a to díky velkým obrazovkám, úžasnému obrazu a působivé kvalitě zvuku.

To nejlepší z technologie Mini LED společnosti TCL

Společnost TCL, která je celosvětovou dvojkou mezi výrobci televizorů, si klade za cíl zpřístupnit špičkové technologie naprosto každému. Poté, co přední tým výzkumu a vývoje společnosti TCL vyvinul kvalitní obrazovky s technologií Mini LED, začal hledat praktické způsoby, jak je vyrábět ve velkém. Tradičně vysoké náklady na produkty s technologií Mini LED jsou částečně způsobeny nutností použití vyššího počtu LED diod. Výzkumný tým společnosti TCL vyvinul postup, který výrazně snížil náklady na samotné LED prvky, aniž by byla ovlivněna rovnoměrnost podsvícení celého displeje.

A kromě toho, že nabízí lepší divácké zážitky, je technologie Mini LED také šetrnější k naší planetě. Samotné diody Mini LED mohou být nejenom vyrobeny energeticky úsporněji, ale díky tomu, že tato technologie umožňuje snížit úroveň podsvícení konkrétních částí displeje, vyžaduje dosažení stejné úrovně jasu menší množství energie, než tomu je u jiných technologií podsvícení.

Nová řada TCL C84: vynikající zábava s nejnovější generací Mini LED technologií společnosti TCL

Nová vlajková loď televizorů řady C84 definuje nové standardy výjimečné kvality obrazu a zvuku i softwarových funkcí, a zajišťuje vynikající výkony bez ohledu na způsob využití. Tento model je založen na technologiích TCL Mini LED a QLED a špičkové kvality obrazu pomáhají dosáhnout algoritmy AiPQ Processor 3.0, zaručující vynikající výsledky. Díky úrovni jasu až 2000 nitů dosahuje obrazovka s podporou HDR také vynikajícího kontrastu.

Díky technologiím Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144 Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game bar, 240 Hz Game Accelerator a podpoře nejnovějších formátů HDR (včetně HDR10+, Dolby Vision a Dolby Vision IQ) je tento nový televizor společnosti TCL s technologií Mini LED ideálním společníkem pro sledování těch nejlepších filmů, sportovních přenosů a her v HDR. Řada C84 je nyní k dispozici s úhlopříčkou 55", 65", 75" a 85".

Nové televizory TCL řady C74 a C64 – výjimečný zážitek ze sledování a zábavy pro všechny

Letos na jaře společnost TCL rozšířila ve snaze naplnit očekávání všech zákazníků svou řadu QLED televizorů o dvě novinky: Televizory TCL QLED 4K řady C64 a C74.

Začátkem tohoto měsíce společnost TCL představila evropským zákazníkům svůj nový televizor TCL 4K QLED řady C64. Tato nová řada v sobě kombinuje technologie QLED, 4K HDR Pro a 60 Hz Motion Clarity a dosahuje tak ostrého HDR obrazu s výraznými barvami. Díky technologiím Game Master a FreeSync a podpoře nejnovějších formátů HDR (včetně HDR10+ a Dolby Vision) je tento televizor TCL navíc skvělou investicí pro ty, kteří touží po vysoce kvalitní interaktivní domácí zábavě, aby si v rámci propojeného a chytrého životního stylu mohli filmy, sportovní přenosy a hry vychutnat v HDR. Řada C64 je nyní k dispozici s úhlopříčkou 43'', 50'', 55'', 65'', 75'' nebo 85".

Společnost TCL dnes navíc představuje svou zbrusu novou řadu C74, která kombinuje technologii QLED s technologiemi Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro a 144 Hz Motion Clarity Pro, aby tak mohla nabídnout výjimečně plynulý, ostrý a barevný obraz ve formátu HDR. Řada C74 je navíc vybavena funkcí Game Master Pro 2.0. Jedná se o soubor softwarových funkcí společnosti TCL, přizpůsobených k optimalizaci herního zážitku. Díky tomu jsou televizory z této řady těmi nejlepšími herními televizory ve své oblasti (pro hráče, kteří vlastní hardware a software srovnatelný s PC). Řada C74 je nyní k dispozici s úhlopříčkou 55", 65" a 75".

Ještě větší modely TCL XL Collection v obývacím pokoji nabízejí plnohodnotný filmový zážitek, srovnatelný s návštěvou kina

Aby společnost TCL zákazníkům pro jejich domácí kina nabídla ještě intenzivnější filmové zážitky, rozšiřuje také svou nabídku modelů TCL XL Collection (zahrnuje také všechny modely televizorů s úhlopříčkou nad 65 palců, a to až do velikosti 98 palců). Řada XL s více možnostmi a novými velikostmi obrazovek v Evropě nabízí v pohodlí obývacího pokoje plnohodnotný filmový zážitek srovnatelný s návštěvou kina, aniž by obraz ztrácel cokoliv na své detailnosti. Společnost TCL uvádí v Evropě například 85palcový model XL Mini LED C84 s centrálním stojanem, který lze umístit na jakoukoliv menší plochu a snadno se stane přirozenou součástí jakéhokoliv interiéru.

Optimalizovaný a plynulejší zážitek pro všechny milovníky her

Pro vážné i příležitostné hráče je tu nová řada C od společnosti TCL, která je vybavena výkonnými funkcemi optimalizovanými speciálně pro hráčskou komunitu. Díky nativní obnovovací frekvenci obrazovky 144 Hz, funkci 240 Hz Game Accelerator a nízkému vstupnímu zpoždění (až 5,67 ms) si uživatelé mohou ve hrách vychutnat mimořádně plynulý obraz bez obav z cukání nebo trhání obrazu. Nový režim Game Master Pro 2.0 navíc umožňuje zpřístupnit pokročilá nastavení displeje a použitých technologií, která jsou vytvořena tak, aby zajistila výjimečné herní zážitky. Technologie ADM FreeSync pak synchronizuje libovolnou obnovovací frekvencí herní konzole nebo počítače v reálném čase a umožňuje tak plynulé hraní bez obrazových artefaktů.

Nové soundbary TCL nabízejí prvotřídní cenově dostupný a pohlcující zážitek domácího kina

Společnost TCL, která se snaží diverzifikovat svou produktovou řadu, nabízí ke svým televizorům nově také audio produkty.

Nový vysoce kvalitní soundbar S642W , 2.1 soundbar s bezdrátovým subwooferem a výkonem 200 W.

Nový vysoce kvalitní soundbar S643W, 3.1 soundbar s bezdrátovým subwooferem a výkonem 240 W.

Tyto nové modely se štíhlým a elegantním designem disponují rozhraním HDMI 1.4 s technologií ARC a jsou také vybaveny technologiemi DTS Virtual:X a Bluetooth 5.3.

O společnosti TCL Electronics

Společnost TCL Electronics (1070.HK) je rychle rostoucí společností v oblasti spotřební elektroniky a předním hráčem v celosvětovém televizním průmyslu. Byla založena v roce 1981 a nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů přes audio zařízení až po chytré domácí spotřebiče. Navštivte webové stránky společnosti TCL na adrese https://www.tcl.com.

[1] Zdroj : OMDIA 2022

