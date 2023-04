TCL Europe présente ses nouveaux téléviseurs et barres de son de la série C : une toute nouvelle ère pour les consommateurs européens

TCL repousse les limites de la technologie d'affichage et place la barre très haut en matière de qualité d'image avec sa nouvelle gamme 2023 Mini LED QLED Home Theater.

HONG KONG, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- TCL, la deuxième marque de téléviseurs[1] et la première marque de téléviseurs 98 pouces au monde, renforce sa position dans le domaine du divertissement à domicile en présentant aujourd'hui sa nouvelle gamme de téléviseurs et de barres de son en Europe. Elle a pour but d'offrir une expérience optimale et plus immersive aux consommateurs, notamment aux gamers, mais aussi aux amateurs de sport et de cinéma, avec de grandes tailles d'écran, une image époustouflante et une qualité sonore impressionnante.

Le meilleur de la technologie Mini LED de TCL

En tant que deuxième marque mondiale de téléviseurs, TCL s'est donné pour mission de rendre la technologie de pointe accessible à tous. Quand l'équipe principale de R&D de TCL a inventé les écrans Mini LED de qualité, ils se sont employés à trouver des moyens pratiques de les produire à grande échelle. Le coût traditionnellement élevé des produits Mini LED est en partie dû au nombre accru de LED nécessaires. L'équipe de recherche de TCL a conçu un processus pour réduire considérablement le coût des LED elles-mêmes, sans affecter l'uniformité de l'affichage global.

Pour couronner le tout, en plus d'offrir une meilleure expérience visuelle, les modèles Mini LED prennent davantage soin de notre planète. Les modèles Mini LED peuvent être fabriqués pour être plus économes en énergie. De plus, grâce à leur capacité à assombrir certaines zones, ils consomment moins d'énergie que d'autres technologies de rétroéclairage pour produire le même niveau de luminosité.

La nouvelle série C84 de TCL : une qualité supérieure grâce à la dernière génération de la technologie TCL Mini LED

Le nouveau téléviseur phare de la série C84 place la barre très haut en matière de qualité audiovisuelle et de fonctions logicielles, garantissant d'excellentes performances dans tous les cas d'usage. Basé sur les technologies TCL Mini LED et QLED, et soutenu par les algorithmes de qualité d'image AiPQ Processor 3.0, ce modèle propose des images à couper le souffle. Avec des niveaux de luminosité de 2 000 nits, son écran HDR offre également un contraste supérieur.

De plus, grâce aux technologies Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, VRR144 Hz, FreeSync Premium Pro, TCL Game Bar, Game Accelerator 240 Hz et aux derniers formats HDR pris en charge (dont HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), ce nouveau téléviseur Mini LED de TCL est le meilleur compagnon pour profiter de vos films, sports et jeux préférés en HDR. La série C84 est désormais disponible dans les tailles 55'', 65'', 75'' et 85''.

Nouveaux téléviseurs TCL des séries C74 et C64 : une expérience visuelle et de divertissement exceptionnelle pour tous

Au printemps, TCL ajoute deux mises à jour à sa gamme QLED pour répondre aux attentes de tous les consommateurs : TV TCL QLED 4K des séries C64 et C74.

Au début du mois, TCL a révélé sa nouvelle série de téléviseurs QLED 4K de la série C64 aux clients européens. Cette nouvelle série combine la technologie QLED, 4K HDR Pro et Motion Clarity 60 Hz pour une qualité d'image HDR aux couleurs nettes. En outre, avec Game Master, FreeSync et les derniers formats HDR pris en charge (dont HDR10+ et Dolby Vision), ce téléviseur TCL est idéal pour ceux qui veulent des divertissements à domicile, interactifs et de haute qualité. Ainsi, ils peuvent profiter de tous les films, sports et jeux en HDR pour un style de vie connecté et intelligent. La série C64 est désormais disponible dans les tailles d'écran 43'', 50'', 55'', 65'', 75'', 85''.

TCL dévoile aujourd'hui sa toute nouvelle série C74, qui associe la technologie QLED à la technologie Full Array Local Dimming, au 4K HDR Pro et au Motion Clarity Pro 144 Hz pour une qualité d'image HDR fluide, nette et colorée. En outre, la série C74 est accompagnée de Game Master Pro 2.0, des fonctions logicielles TCL conçues pour optimiser votre expérience de jeu. Il s'agit donc du meilleur téléviseur pour le gaming dans son domaine (pour les joueurs ayant des configurations matérielles et logicielles comparables à celles d'un PC). La série C74 est désormais disponible dans les tailles 55'', 65'' et 75''.

Une collection TCL XL plus grande pour une immersion totale : le cinéma s'invite dans votre salon

Pour une expérience cinématographique encore plus immersive depuis votre canapé, TCL élargit également sa collection TCL XL (comprenant tous les modèles de téléviseurs qui mesurent entre 65 pouces et 98 pouces). Avec davantage d'options et de tailles d'écran en Europe, la gamme XL permet une immersion totale, comme au cinéma, mais depuis le confort de votre salon. Le tout, sans perdre le moindre détail. Par exemple, TCL lance en Europe un modèle XL Mini LED C84 de 85 pouces avec un socle central pour s'adapter à toutes les petites surfaces et s'intégrer facilement dans tous les intérieurs.

Une expérience optimisée et plus fluide pour tous les amateurs de jeux vidéo

Pour les gamers effrénés ou occasionnels, TCL va encore plus loin avec sa nouvelle série C, équipée de puissantes fonctionnalités optimisées spécialement pour la communauté des joueurs. Avec un taux d'actualisation natif de 144 Hz, la technologie Game Accelerator 240 Hz et une faible latence (jusqu'à 5,67 ms), les utilisateurs peuvent profiter d'une image ultra-fluide dans les jeux sans craindre qu'elle ne soit saccadée ou déformée. De plus, le nouveau mode Game Master Pro 2.0 permet de débloquer des paramètres technologiques et d'affichage avancés, conçus sur mesure pour des parties exceptionnelles. Enfin, la technologie ADM FreeSync permet un jeu fluide et sans artefacts en se synchronisant en temps réel sur n'importe quel taux d'actualisation de la console ou de l'ordinateur.

Les nouvelles barres de son TCL offrent une expérience de cinéma à domicile haut de gamme, abordable et immersive

Soucieux de diversifier sa gamme de produits, TCL propose également de nouveaux produits audio à associer à ses téléviseurs.

La nouvelle barre de son S642W avec canaux 2.1 de haute qualité équipée d'un subwoofer sans fil et dotée d'une puissance de 200 W.

La nouvelle barre de son S643W avec canaux 3.1 de haute qualité équipée d'un subwoofer sans fil et dotée d'une puissance de 240 W.

Avec un design fin et élégant, ces nouveaux modèles intègrent la norme HDMI 1.4 avec ARC, et sont également équipés de DTS Virtual:X et de la technologie Bluetooth 5.3.

À propos de TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) est une société d'électronique grand public à croissance rapide et un acteur majeur de l'industrie mondiale de la télévision. Fondée en 1981, elle est présente désormais sur plus de 160 marchés dans le monde. TCL est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, des téléviseurs aux appareils audio et aux appareils électroménagers intelligents. Consultez le site Web de TCL à l'adresse https://www.tcl.com.

[1] Source : OMDIA 2022

SOURCE TCL Electronics