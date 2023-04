TCL Europe wprowadza na rynek europejski nowe telewizory i soundbary z serii C: zupełnie nowy wymiar rozrywki

TCL wprowadza nową ofertę produktów do kina domowego - 2023 Mini LED QLED Home Theater - wyznaczając nowe granice możliwości w technologii wyświetlaczy i podnosząc poprzeczkę pod względem jakości obrazu.

HONGKONG, 18 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- TCL, jedna z dwóch wiodących marek telewizorów na świecie według raportu OMDIA [1], a także lider rynku w segmencie telewizorów 98-calowych, umocniła swoją pozycję na rynku urządzeń rozrywki domowej, przedstawiając dziś nową ofertę telewizorów i soundbarów przeznaczonych dla klientów w Europie. Zapewnią one najwyższy możliwy poziom rozrywki i jeszcze większą immersyjność - zarówno dla graczy, jak i miłośników widowisk sportowych i fanów kina - dzięki wielkim ekranom, zachwycającej jakości obrazu i imponującemu dźwiękowi.

Wszystko co najlepsze w technologii LED od TCL

Jako jedna z dwóch wiodących marek telewizorów na świecie TCL realizuje misję upowszechniania dostępu do najwyższej klasy technologii. Po wynalezieniu wysokiej jakości ekranów Mini LED zespół badawczo-rozwojowy TCL zaczął poszukiwać praktycznych metod wdrożenia ich do masowej produkcji. Historycznie wysokie koszty produktów Mini LED wynikały częściowo z potrzeby zastosowania większej liczby diod. Zespół badawczy TCL opracował technologię pozwalającą znacznie obniżyć koszt samego ekranu LED bez uszczerbku na jednolitości obrazu.

Co więcej, technologia Mini LED nie tylko zapewnia lepsze wrażenia dla widza, ale również jest lepsza dla naszej planety. Nie tylko sama produkcja telewizorów Mini LED jest bardziej efektywna energetycznie - dzięki możliwości przyciemniania obrazu w określonych obszarach zużywają one również mniej energii niż inne technologie backlight, zachowując przy tym ten sam poziom jasności.

Nowe telewizory TCL z serii C84: jeszcze wyższy poziom rozrywki dzięki stworzonej przez TCL nowej generacji technologii Mini LED

Flagowe telewizory z nowej serii C84 podnoszą poprzeczkę pod względem wrażeń audiowizualnych i oprogramowania, doskonale sprawdzając się w każdym scenariuszu użytkowania. Model ten bazuje na opracowanej przez TCL technologii Mini LED i QLED, wspieranej przez algorytmy AiPQ Processor 3.0, które optymalizują jakość obrazu. Ekran HDR to również doskonały kontrast przy jasności 2000 nitów.

Co więcej, produkty z tej serii dysponują technologiami Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium Pro, TCL Game Bar i 240 Hz Game Accelerator oraz obsługują najnowsze formaty HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision, Dolby BVision IQ), dzięki czemu idealnie nadają się do oglądania filmów, śledzenia widowisk sportowych i grania. Nowa seria C84 dostępna jest w rozmiarach 55″, 65″, 75″ i 85″.

Nowe telewizory TCL z serii C74 i C64 - wyjątkowa radość z oglądania i rozrywka dla każdego

Tej wiosny TCL wprowadzi dwa zaktualizowane modele do swojej oferty telewizorów QLED, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich użytkowników: są to serie TCL QLED 4K TV C64 i C74.

Na początku kwietnia TCL zaprezentowała nowe telewizory TCL 4K QLED TV z serii C64 przeznaczone na rynek europejski. W nowej serii połączono technologię QLED, ekran 4K HDR Pro oraz upłynniacz ruchu 60Hz Motion Clarity, uzyskując wysoki poziom ostrości obrazu HDR. Ponadto dzięki Game Master, FreeSync i obsłudze najnowszych formatów HDR (w tym HDR10+, Dolby Vision) telewizor ten stanowi doskonałą propozycję dla tych, którym zależy na wysokiej jakości urządzeniach do interaktywnej rozrywki w domu, pozwalających cieszyć się oglądaniem filmów, widowisk sportowych i graniem w jakości HDR, stanowiąc element inteligentnego stylu życia w połączonym świecie. Nowa seria C64 dostępna jest w rozmiarach 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ i 85″.

Ponadto TCL zademonstrowała dzisiaj najnowszy telewizor z serii C74, który łączy QLED z technologią Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro i 144 Hz Motion Clarty Pro, zapewniając płynny, ostry i barwny obraz w jakości HDR. Seria C74 posiada również Game Master Pro 2.0 - zbiór funkcji oprogramowania TCL optymalizujących walory gamingowe telewizora, które czynią go najlepszym wyborem dla graczy (oczekujących konfiguracji sprzętowo-programowych porównywalnych do komputera). Nowa seria C74 dostępna jest w rozmiarach 55″, 65″ i 75″.

Powiększenie kolekcji TCL XL, która pozwala całkowicie zanurzyć się w świecie filmu - wrażenia jak w kinie

TCL rozbudowała również kolekcję TCL XL (obejmującą modele telewizorów o rozmiarach przekraczających 65 i osiągających aż 98 cali), która ma uczynić oglądanie filmów w domu jeszcze bardziej immersyjnym. Nowa oferta XL przeznaczona na rynek europejski to jeszcze więcej opcji i rozmiarów, a przede wszystkim całkowita immersja, która pozwala poczuć się jak w kinie bez opuszczania zacisza własnego domu przy zachowaniu wszystkich detali wizualno-dźwiękowych. Do sklepów w Europie trafi np. 85-calowy model XL Mini LED C84 z położoną po środku podstawą, która ułatwia ustawienie go na niewielkiej powierzchni i dopasowanie do wszystkich wnętrz.

Większa płynność i optymalne parametry rozgrywki dla wszystkich miłośników gier

Z myślą zarówno o zapalonych graczach, jak i o użytkownikach grających sporadycznie, firma TCL idzie o krok dalej, przedstawiając nową serię C, którą zoptymalizowano pod kątem potrzeb graczy. Telewizor charakteryzuje się natywną częstotliwością odświeżania 144Hz, akceleratorem graficznym 240Hz do gier oraz krótkim czasem opóźnienia sygnału wejściowego (5,67 ms), dzięki czemu użytkownik może cieszyć się ultrawysoką płynnością w grach bez obawy przed zacinaniem się i urywaniem obrazu. Tryb Game Master Pro 2.0 - wbudowany specjalnie z myślą o dostarczaniu wyjątkowych wrażeń graczom - umożliwia ponadto wykorzystanie zaawansowanych ustawień obrazu i technologii. Nie można nie wspomnieć również o technologii ADM Free Sync, która zapewnia płynny gameplay i eliminuje artefakty, synchronizując obraz z dowolnym współczynnikiem odświeżania z konsoli czy komputera.

Nowe soundbary TCL to jakość wysokiej klasy kina domowego w przystępnej cenie

Firma TCL cały czas pracuje nad urozmaicaniem swojego katalogu telewizorów o dopasowane do nich urządzenia audio.

Nowy model S642W to 2.1-kanałowy soundbar wysokiej jakości o mocy 200W z bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym.

Nowy model S643W to 3.1-kanałowy soundbar wysokiej jakości o mocy 240W z bezprzewodowym głośnikiem niskotonowym.

Oba urządzenia wyróżniają się smukłą sylwetką i posiadają interfejs HDMI 1.4 z ARC, a także obsługują technologie DTS Virtual:X i Bluetooth 5.3.

TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) to dynamicznie rozwijający się producent elektroniki użytkowej i jeden z czołowych graczy w światowej branży telewizorów. Spółka powstała w 1981 r., a obecnie działalność prowadzi na ponad 160 rynkach na całym świecie. TCL specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej - od telewizorów czy sprzętu audio, po inteligentne urządzenia domowe. Odwiedź stronę TCL: https://www.tcl.com.

[1] Źródło: OMDIA 2022

SOURCE TCL Electronics