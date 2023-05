Sprite revela histórias não contadas de artistas na Temporada 2 do Sprite Limelight

Em parceria com Ryan Tedder, o programa global de música retorna com uma lista impressionante de talentos musicais de todo o mundo, incluindo Feid, Cassper Nyovest, Lexa e Lay Zhang

ATLANTA, 3 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Após o sucesso do inovador programa de música global Sprite Limelight no ano passado, a Sprite reunirá mais uma vez um grupo internacional de artistas criativos e destemidos para criar músicas originais em um formato inovador: um 'gancho', muitas batidas.

Programa de música global Sprite Limelight, Temporada 2 Trailer da Temporada 2 do Sprite Limelight

O programa Sprite Limelight celebra a riqueza dos legados musicais em várias culturas globais. Este ano, a marca faz parceria com Ryan Tedder (compositor, produtor, cantor do One Republic e vencedor de três Grammys) para dar início à segunda temporada do programa, juntamente com um elenco excepcional de artistas provenientes de todo o mundo: Feid, Cassper Nyovest, Lexa e Lay Zhang.

"Estou muito animado por ser o artista principal da segunda temporada do Sprite Limelight", disse Ryan Tedder. "Criar o 'gancho' e o tema da segunda temporada do Sprite Limelight e ver como outros artistas globais usam essas bases para criar algo totalmente novo, com mensagens e interpretações positivas, será uma experiência fantástica. Estou muito feliz em fazer parte desse processo".

Tedder usará seu talento como compositor e produtor para criar um 'gancho' inconfundível e uma letra central, a partir dos quais cada um dos cinco artistas criará uma música original e positiva. Um ponto de partida musical, reinterpretado por quatro visões criativas únicas - uma ideia totalmente nova no universo dos programas de música e algo que só a Sprite poderia oferecer.

"Fazer parte desta plataforma global de música com a Sprite tem sido uma experiência super legal para mim, mas também é super legal para a música. Adoro como o programa Limelight reúne grandes talentos provenientes de todo o mundo", disse Feid. "Como artista, definir minha identidade foi um processo evolutivo que levou vários anos. Tenho muito orgulho de compartilhar minha música e minha história por meio de uma interpretação autêntica do que Ryan Tedder criou. Espero que as pessoas entendam a principal mensagem que estou tentando transmitir: elas precisam acreditar em si mesmas".

O programa foi criado para dar suporte à narrativa global da Sprite ('Heat Happens' ou 'O Calor Acontece') e para ajudar a Geração Z a se manter 'fria' diante dos momentos mais 'quentes' do cotidiano, sabendo que é à música que eles recorrem para esfriar suas cabeças.

A segunda temporada do Sprite Limelight começa em 3 de maio de 2023 com um trailer no YouTube que apresenta os artistas e um pouco de seu processo de criação musical.

Posteriormente, cada um dos artistas compartilhará suas histórias pessoais em episódios de vários formatos, lançados nos respectivos canais do YouTube e do Spotify e nos canais globais da Sprite. Esses episódios incluirão uma música original, um vídeo musical imersivo apresentado como um documentário e um 'Confessionário de Calor' no qual os fãs poderão ver como os artistas se mantêm 'frios' em situações mais 'quentes'.

"O objetivo do Sprite Limelight é quebrar o molde tradicional da parceria entre artistas e marcas, criando um novo tipo de plataforma que coloca as histórias e as novas músicas dos artistas no centro de tudo" ,disse Joshua Burke, diretor global de marketing musical e cultural da The Coca-Cola Company. "A plataforma global da marca Sprite é 'Heat Happens' ('O Calor Acontece') e nosso programa, impulsionado pelo 'gancho' incrível de Ryan, mostra como estes artistas destemidos permanecem 'frios' diante de situações 'quentes'. Essa é uma mensagem com a qual todos podemos nos identificar e, ao mesmo tempo, mostra um lado inspirador desses artistas que talvez seus fãs não conheçam. Estamos apostando forte este ano, com músicas novas e incríveis, e queremos que todos desfrutem da segunda temporada do Limelight".

"A segunda temporada do Sprite Limelight mostra como a UMG For Brands conecta nossos parceiros com alguns dos artistas emergentes mais interessantes do mundo para criar relevância cultural e impactar os consumidores em nível global. Esperamos desfrutar dos momentos musicais que nossos artistas estão criando para os fãs, novos e antigos, por meio desta oportunidade criada por uma marca estabelecida como a Sprite", disse Richard Yaffa, vice-presidente executivo de marcas globais do Universal Music Group.

O programa Sprite Limelight, juntamente com seus artistas destemidos e a música que eles criam, continuará sendo um catalizador para ajudar os fãs de música a superar as situações mais 'quentes' de 2023 e não só.

