Sprite zet de onbekende verhalen van artiesten in de schijnwerpers in Sprite Limelight Seizoen 2

In samenwerking met Ryan Tedder keert de toegift van het wereldwijde muziekprogramma terug met een indrukwekkende selectie van wereldwijd muziektalent, waaronder Feid, Cassper Nyovest, Lexa en Lay Zhang

ATLANTA, 4 mei 2023 /PRNewswire/ -- Na de succesvolle lancering vorig jaar van Sprite Limelight, het baanbrekende, wereldwijde muziekprogramma van het merk, zal Sprite opnieuw een uitzonderlijk collectief van onverschrokken, internationale artiesten met creatieve standpunten samenbrengen om originele nummers te creëren via een innovatief format: one hook, many beats.

Sprite Limelight Season 2 Global Music Program Sprite Limelight Season 2 Trailer

Sprite Limelight viert de rijke, muzikale geschiedenis en nalatenschappen in culturen wereld. Dit jaar werkt het merk samen met de 3x met een Grammy bekroonde schrijver, producer en leadzanger van OneRepublic, Ryan Tedder, om het tweede seizoen te starten, samen met een geweldige reeks artiesten afkomstig van over de hele wereld: Feid, Cassper Nyovest, Lexa en Lay Zhang.

"Ik vind het geweldig dat ik de hoofdartiest mag zijn voor Sprite Limelight Seizoen 2", aldus Ryan Tedder. "Het creëren van het hoofdboodschap en het thema voor Sprite Limelight Seizoen 2 en zien hoe andere artiesten over de hele wereld dat opvatten, ermee aan de slag gaan en iets geheel nieuws creëren met een krachtige boodschap en interpretatie - het is prachtig en ik ben oprecht blij om daarvan deel uit te maken."

Tedder zal zijn songwriting- en productievaardigheden aanwenden om een centrale boodschap en songtekst te bieden, van waaruit elk van de vijf artiesten zal worden geïnspireerd om een origineel, krachtig nummer rond één onmiskenbare boodschap te creëren. eén muzikaal startpunt, uniek geïnterpreteerd door vier unieke, creatieve geesten, een primeur in de wereld van muziekprogramma's en 100% uniek voor Sprite.

"Deel uitmaken van dit wereldwijde muziekplatform met Sprite was supercool voor mij, maar het is ook supercool voor muziek. Ik vind het geweldig hoe het Limelight-programma geweldig talent van over de hele wereld samenbrengt", aldus Feid. "Als artiest is het vaststellen van mijn identiteit iets geweest dat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld en verkend. Ik ben er trots op dat ik mijn muziek en mijn verhaal op authentieke wijze kan delen met mijn interpretatie van wat Ryan Tedder heeft gemaakt - ik hoop dat mensen de belangrijkste boodschap die ik mensen probeer te geven, is om vertrouwen te hebben in jezelf."

Ontworpen om het wereldwijde merkverhaal, Heat Happens, te ondersteunen, wil Sprite Gen Z helpen koel te blijven in het licht van alledaagse druk, gebaseerd op het inzicht dat deze generatie muziek gebruikt om van deze druk los te komen en hun hoofd te legen.

Sprite Limelight Seizoen 2 debuteert op 3 mei 2023 met een programmatrailer op YouTube , waarin de artiesten worden voorgesteld en ze geprikkeld worden in hun reis naar het maken van liedjes.

Vervolgens brengt elke artiest zijn persoonlijke verhalen tot leven in afleveringen in meerdere formats die op hun YouTube- en Spotify-kanalen worden geplaatst, samen met de kanalen de Sprite wereldwijd heeft. De episodische content bevat een originele muziektrack, een meeslepende muziekvideo in documentaire stijl en een persoonlijke "Heat Confessional" om fans een meer inzicht te geven in hoe de artiesten ondanks de druk kalm bleven.

"Ons doel met Sprite Limelight is om de traditionele muziek- en merksamenwerking te doorbreken met een nieuw type platform dat artiestenverhalen en nieuwe muziek centraal stelt." aldus Joshua Burke, Global Head of Music and Culture Marketing, The Coca-Cola Company. "Ons wereldwijde Sprite-merkplatform is 'Heat Happens', en ons programma, ondersteund door Ryan's ongelooflijke boodschap, laat zien hoe deze onverschrokken artiesten 'cool' blijven ondanks hun eigen 'heat'. Dit is een boodschap waarmee we ons allemaal kunnen identificeren, terwijl deze artiesten een inspirerende kant van zichzelf delen die hun fans misschien nog niet hebben gezien. We pakken dit jaar groots uit met ongelooflijke nieuwe muziek en zijn verheugd dat iedereen samen met ons in de schijnwerpers staat voor Seizoen 2."

"Seizoen 2 van Sprite Limelight laat zien hoe UMG For Brands onze partners blijft verbinden met enkele van 's werelds meest opmerkelijke en opkomende artiesten om culturele relevantie te creëren en te laten doorklinken bij consumenten wereldwijd. We kijken ernaar uit om de muziekmomenten te ervaren die onze artiesten voor onze fans creëren, zowel bestaande als nieuwe moment d.m.v. deze mogelijkheid die geboden wordt door een gevestigd merk als Sprite", aldus Richard Yaffa, eVP, Global Brands, Universal Music Group.

Sprite Limelight, zijn onverschrokken artiesten en de muziek die ze maken, zullen een katalysator blijven voor muziekfans om hun eigen verhitte uitdagingen in 2023 en daarna te overwinnen.

