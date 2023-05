Las historias no contadas de los artistas de Sprite Spotlights en la temporada 2 de Sprite Limelight

Asociado con Ryan Tedder, el programa musical global regresa con una impresionante lista de talentos musicales globales que incluyen a: Feid, Cassper Nyovest, Lexa y Lay Zhang

ATLANTA, 3 de mayo de 2023 /PRNewswire/ --Tras el exitoso lanzamiento del Sprite Limelight el año pasado, el revolucionario programa musical global de la marca, Sprite reunirá una vez más a un excepcional colectivo de artistas internacionales audaces con puntos de vista creativos, para crear canciones originales a través de un formato innovador: un gancho, muchos ritmos.

Programa musical global de la temporada 2 de Sprite Limelight Trailer de la temporada 2 de Sprite Limelight

Sprite Limelight celebra la rica historia musical y los legados de todas las culturas globales. Este año, la marca se asociará con el 3 veces ganador del Grammy, escritor, productor y cantante principal de OneRepublic, Ryan Tedder, para comenzar la segunda temporada, junto con una estelar línea de artistas provenientes de todo el mundo: Feid, Cassper Nyovest, Lexa y Lay Zhang.

"Me entusiasma ser el artista principal para la temporada 2 de Sprite Limelight", afirmó Ryan Tedder. "Crear el gancho y el tema para la temporada 2 de Sprite Limelight y ver cómo otros artistas de todo el mundo toman eso, lo usan y crean algo completamente nuevo con un mensaje e interpretación empoderantes es hermoso y estoy verdaderamente feliz de ser parte de eso".

Tedder aprovechará sus habilidades de escritura y producción para ofrecer una letra y gancho central, desde la que cada uno de los cinco artistas se inspirará para crear una canción original y empoderada en torno a un gancho inconfundible. Un punto de partida musical, reinterpretado a través de cuatro lentes creativos únicos, una primicia en el mundo de los programas musicales y 100% exclusivo de Sprite.

"Ser parte de esta plataforma musical global con Sprite ha sido genial para mí, pero también es genial para la música; me encanta la forma en que el programa Limelight reúne talentos de todo el mundo", afirmó Feid. "Como artista, establecer mi identidad ha sido algo que he evolucionado y explorado a lo largo de los años, me enorgullece poder compartir de manera auténtica mi música y mi historia con mi interpretación de lo que Ryan Tedder ha creado; espero que las personas vean el mensaje principal que trato de mostrar, de tener fe en uno mismo".

Diseñada para apoyar la narrativa global de su marca, Heat Happens, Sprite tiene como objetivo ayudar a la Gen Z a mantenerse fresca en los momentos cotidianos de calor, en base a la idea de que la música está donde vayan, para apagar y aclarar sus mentes.

La temporada 2 de Sprite Limelight debuta el 3 de mayo de 2023 con un tráiler del programa en YouTube, que presenta a los artistas y su proceso de creación de canciones.

Posteriormente, cada artista dará vida a su historia personal en episodios de formato múltiple emitidos en sus canales de YouTube y Spotify, junto con los canales globales de Sprite. El contenido en episodios presenta una canción musical original, un video musical inmersivo estilo documental y una "Heat Confessional" personal para ofrecer a los fanáticos una visión más profunda de cómo los artistas se mantuvieron frescos ante el calor.

"Nuestro objetivo con Sprite Limelight es romper el molde de la música y asociación de marca tradicionales con un nuevo tipo de plataforma que sitúa las historias de los artistas y la nueva música en el centro de todo", señaló Joshua Burke, director global de marketing de Música y Cultura de TheCoca-Cola Company. "Nuestra plataforma global de la marca Sprite es 'Heat Happens' y nuestro programa, impulsado por el increíble gancho de Ryan, muestra cómo esta nómina de artistas audaces se mantiene 'fresca' frente a su propio 'calor'. Este es un mensaje con el que todos podemos relacionarnos, a la vez que compartimos un aspecto inspirador de estos artistas que sus fanáticos tal vez no hayan visto. Este año vamos en grande con una música nueva e increíble, y nos entusiasma que todos participen en la temporada 2 de Limelight con nosotros".

"La temporada 2 de Sprite Limelight demuestra cómo UMG For Brands sigue conectando a nuestros socios con algunos de los artistas más destacados y emergentes del mundo para crear relevancia cultural y resonar con los consumidores a nivel global. Esperamos con ansias los momentos musicales que nuestros artistas están creando para los fanáticos, tanto actuales como nuevos, a través de esta oportunidad ofrecida por una marca consolidada como Sprite", afirmó Richard Yaffa, vicepresidente sénior de Marcas Globales de Universal Music Group.

Sprite Limelight, sus audaces artistas y la música que crean seguirán siendo un catalizador para que los fanáticos de la música superen sus acalorados desafíos en 2023 y en el futuro.

