SRS Distribution, subsidiaria de The Home Depot, firma un acuerdo para adquirir Mingledorff's, distribuidor mayorista de productos para sistemas de climatización

Amplía su oferta y capacidades de distribución para clientes profesionales,

así como el mercado potencial de The Home Depot a $1.2 billones

MCKINNEY, Texas y ATLANTA, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SRS Distribution Inc., subsidiaria de The Home Depot®, firmó un acuerdo definitivo para adquirir Mingledorff's, Inc., empresa líder en distribución mayorista de equipos, repuestos y suministros para sistemas de climatización (HVAC, por sus siglas en inglés), que presta servicios a clientes residenciales y comerciales a través 42 ubicaciones en cinco estados del sureste de Estados Unidos.

The Home Depot desarrolla ofertas y capacidades diferenciadas para prestar un mejor servicio a sus clientes profesionales. Mediante su subsidiaria SRS, la empresa además consolidó una posición líder en la distribución comercial especializada en diversos sectores, los que incluyen productos para tejados y construcción, productos para interiores y construcción, paisajismo y piscinas. La adquisición de Mingledorff's por parte de SRS añade la distribución de productos para sistemas de climatización como un nuevo mercado vertical.

Mingledorff's contribuye con una amplia cartera de productos, una sólida red de distribución y relaciones consolidadas con los clientes que son sumamente complementarias para el negocio actual de SRS, lo que sitúa a la empresa en una posición favorable para obtener mayor participación en el gasto de los clientes dentro del fragmentado sector de distribución de materiales de construcción. La distribución de productos para sistemas de climatización representa un mercado potencial de aproximadamente $100 mil millones que incrementará el mercado potencial total de The Home Depot a $1.2 billones.

"El dinamismo que hemos observado en el negocio de SRS evidencia su sólida propuesta de valor para el cliente y su ejecución eficaz", comentó Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y director ejecutivo de The Home Depot. "SRS es un motor de crecimiento para The Home Depot y seguimos generando importantes sinergias que nos permiten ofrecer más innovación y valor a nuestros clientes profesionales. La incorporación de Mingledorff's nos brindará una oportunidad increíble de desarrollar una plataforma integral de equipos, repuestos y suministros para sistemas de climatización, lo que supondrá una nueva vía de acceso al amplio sector de la distribución".

"Para nosotros, es un enorme placer dar la bienvenida a Mingledorff's a la familia SRS, con lo que establecemos otro sector que nos permitirá atender a nuevos contratistas profesionales, a la vez que mejoramos nuestra oferta de productos para nuestros clientes actuales de construcción, contratistas generales y multifamiliares de una manera más integral que nunca", señaló Dan Tinker, director ejecutivo de SRS. "Al integrar una plataforma de productos para sistemas de climatización de calidad junto con nuestros negocios líderes en techado, materiales de construcción para interiores y exteriores, paisajismo y piscinas, podemos ofrecer a nuestros clientes opciones de productos inigualables y una gestión logística simplificada, todo ello mediante un solo socio distribuidor de confianza".

"La unión de fuerzas con SRS y The Home Depot marca un nuevo e importante capítulo en la historia de nuestra empresa y nos proporciona una sólida plataforma para ampliar nuestro alcance e influencia", afirmó David Kesterton, presidente y director ejecutivo de Mingledorff's. "Como empresa familiar con una larga tradición de servicio, siempre hemos priorizado las relaciones sólidas y el compromiso inquebrantable con el éxito de nuestros clientes. Nos entusiasma ampliar nuestra misión centrada en el servicio y convertirnos en parte integral del principal punto de referencia para los profesionales del sector".

Kesterton, así como su equipo de liderazgo sénior, continuarán liderando Mingledorff's como parte de la organización de SRS.

Términos de la transacción

El cierre de la adquisición está sujeto a las condiciones habituales de cierre, que incluyen las aprobaciones normativas, y se espera que concluya a fines del año fiscal 2026. Se prevé que la transacción se financie mediante efectivo disponible y préstamos. La empresa no espera que esta adquisición afecte el retorno a su índice de apalancamiento objetivo de 2.0x, el cual se prevé que ocurra para finales del segundo trimestre del año fiscal 2027. Los términos financieros de la transacción no fueron revelados.

Asesores

BofA Securities se desempeñó como consultor financiero exclusivo y Well, Gotshal & Manges LLP, como asesores jurídicos para The Home Depot durante la transacción. Houlihan Lokey se desempeñó como asesor financiero exclusivo y Greenberg Traurig LLP se desempeñaron como asesores jurídicos de Mingledorff's.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el vendedor especializado en materiales para la renovación del hogar más grande del mundo. Al cierre del año fiscal 2025, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el Promedio Industrial Dow Jones y en el índice Standard & Poor's 500.

Acerca de SRS

SRS Distribution, fundada en 2008 y con sede en McKinney, Texas, ha crecido hasta convertirse en una de las distribuidoras de productos de construcción de más rápido crecimiento en Norteamérica. Desde sus inicios, la empresa ha establecido una estrategia de crecimiento diferenciada y una cultura empresarial centrada en la atención al cliente, la asociación con proveedores y la captación de los mejores talentos del sector. En la actualidad, SRS Distribution, una subsidiaria de propiedad absoluta de The Home Depot, opera al alero de una familia de marcas locales distintivas que abarcan más de 1,250 ubicaciones en los 50 estados y cinco provincias canadienses. Para obtener más información, visite www.srsdistribution.com.

Acerca de Mingledorff's

Mingledorff's, fundada en 1939 y con sede en Peachtree Corners, Georgia, es una empresa líder en distribución mayorista de equipos, repuestos y suministros para sistemas de climatización para su base de clientes profesionales residenciales y comerciales. Con 42 sucursales en cinco estados del sureste de Estados Unidos, Mingledorff's ofrece a los profesionales una amplia variedad de productos para sistemas de climatización, combinada con una experiencia de servicio al cliente inigualable.

Nota de advertencia acerca de las declaraciones prospectivas

Algunas de las declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en las leyes federales sobre valores, incluida la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se basan en la información disponible en la actualidad y en las suposiciones, expectativas y proyecciones actuales de The Home Depot, Inc. ("The Home Depot" y, colectivamente con sus subsidiarias, a menos que el contexto indique lo contrario, la "Empresa") sobre eventos futuros, y pueden usar palabras como "puede", "podrá", "podría", "debería", "sería", "anticipar", "intentar", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "objetivo", "prospectos", "posible", "comprometer" y "prever", o palabras de significado similar o que se refieran a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones prospectivas pueden relacionarse, entre otras cosas, con la propuesta de adquisición de Mingledorff's (la "posible adquisición"); los posibles beneficios de la posible adquisición, incluso con respecto al desempeño financiero futuro; el momento previsto de cierre de la posible adquisición (incluso para obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias); y el financiamiento previsto para la posible adquisición. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres sustanciales, que incluyen, entre otros, los descritos en la Parte I, Artículo 1A. "Factores de riesgo" y en otras partes del Informe anual de la Empresa en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 1 de febrero de 2026 (el "10-K de 2025") presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC", por sus siglas en inglés) y también según se describe periódicamente en los informes presentados posteriormente por la Empresa, así como lo siguiente: la posibilidad de que la adquisición potencial no se cierre en el plazo previsto o en absoluto (incluso debido a la falta de obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias); los riesgos relacionados con la capacidad de materializar los beneficios previstos de la adquisición potencial, incluida la posibilidad de que los beneficios esperados de la adquisición potencial no se materialicen o no se materialicen dentro del periodo esperado; el riesgo de que los negocios no se integren con éxito; la interrupción derivada de la adquisición potencial que dificulte el mantenimiento de las relaciones comerciales y operativas; los efectos negativos del anuncio de la adquisición potencial o de la consumación de la adquisición potencial en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la Empresa, las calificaciones crediticias o los resultados operativos o en las relaciones con clientes, proveedores y otras contrapartes; los costos asociados con la adquisición potencial; los pasivos desconocidos; y el riesgo de litigios y/o acciones regulatorias relacionadas con la adquisición potencial.

Estas declaraciones no son garantía de resultados futuros y están sujetas a eventos futuros, riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de la Empresa, dependen de las acciones de terceros o actualmente son desconocidos para la Empresa, así como a suposiciones posiblemente inexactas que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de la experiencia histórica de la Empresa y de sus expectativas y proyecciones. Además de los riesgos e incertidumbres mencionados anteriormente, puede haber otros factores que la Empresa no pueda prever o que no se describen aquí, por lo general, porque la Empresa no los considera importantes en la actualidad. Dichos factores podrían influir en que los resultados difieran sustancialmente de las expectativas de la Empresa. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y la Empresa no se compromete a actualizarlas, salvo en la medida en que lo exija la ley. Sin embargo, se le recomienda revisar cualquier otra divulgación que la Empresa haga acerca de temas relacionados en sus presentaciones ante la SEC y en sus demás declaraciones públicas.

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FUENTE The Home Depot