ST. EL CEMENTERIO Y MAUSOLEO DE GERTRUDE ACOGERÁ UN FIN DE SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS GRATIS

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Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark

Apr 17, 2026, 06:10 ET

El histórico cementerio católico de Colonia, Nueva Jersey, invita a las familias a recorrer el aclamado mausoleo de la Capilla de la Resurrección; los precios de 2025 terminan el 27 de abril

COLONIA, Nueva Jersey, 17 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark organizará un fin de semana de puertas abiertas gratuito en el cementerio y mausoleo de St. Gertrude el sábado 25 de abril y el domingo 26 de abril, de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Ubicado en 53 Inman Avenue en Colonia, condado de Middlesex, a solo minutos de la ciudad de Nueva York, el evento ofrece a las familias una oportunidad excepcional para recorrer el aclamado Mausoleo de la Capilla de la Resurrección del cementerio, reunirse con asesores bilingües de planificación conmemorativa y fijar los precios de 2025 antes de que un aumento programado entre en vigencia el 27 de abril.

El Mausoleo de la Capilla de la Resurrección es un famoso hito de la Arquidiócesis de Newark, con dos capillas, una para los servicios funerarios tradicionales y otra dedicada exclusivamente al entierro de restos cremados, la primera de su tipo en la historia de la arquidiócesis. La instalación está adornada con 18 obras maestras de arte litúrgico inspiradas en la Sagrada Familia, los Apóstoles, los santos y los ángeles.

"La primavera es una temporada de esperanza y renovación, y no hay mejor momento para que las familias den este paso significativo", dijo Joseph Heckel, director ejecutivo de Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark. "Nuestra jornada de puertas abiertas le da a la comunidad la oportunidad de hablar con asesores compasivos tanto en inglés como en español y tomar decisiones informadas que brinden una tranquilidad duradera".

El Open House también aborda una creciente preocupación pastoral: restos cremados que aún no han encontrado un lugar de descanso permanente. La Iglesia llama a los católicos a enterrar los restos cremados en un entorno sagrado y consagrado, y los asesores de planificación conmemorativa estarán disponibles para discutir opciones de financiamiento asequibles y flexibles disponibles exclusivamente durante el evento.

Los precios de 2025 aumentan el 27 de abril. No es necesario concertar una cita y la admisión es gratuita. Para registrarse, visite rcancem.org/open-house/saint-gertrude o llame al (732) 388-0311.

La serie de videos de planificación previa del padre Barone está disponible en rcancem.org/pre-plan. El rcancem.org recientemente rediseñado también cuenta con Gabriel, un asistente de ángel virtual disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para responder preguntas sobre entierros, cremaciones y planificación previa.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=wz37Pjqz7fE
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958944/Catholic_Cemeteries_Ascencion_Stained_Glass.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958945/Catholic_Cemeteries_Chapel_Mausoleum.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2688733/5922156/CATHOLIC_CEMETERIES__2025_Logo.jpg

FUENTE Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Newark

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