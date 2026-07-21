Stanford Medicine Children's Health fortalece su programa de cirugía robótica para pacientes pediátricos

PALO ALTO, California, 21 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Stanford Medicine Children's Health se complace en anunciar la expansión de su Programa de Cirugía Robótica en su centro principal, Lucile Packard Children's Hospital Stanford. Gracias a sus capacidades avanzadas y de mínima invasión, el programa transforma la manera de intervenir a los niños, ya que ofrece una precisión superior y procedimientos más delicados que benefician considerablemente a los pacientes jóvenes.

Stanford Medicine Children's Health

"El Programa de Cirugía Robótica ejemplifica nuestro compromiso con la innovación en la atención pediátrica y se posiciona como uno de los centros con mayor experiencia del país", afirmó Karthik Balakrishnan, MD, cirujano jefe de Susan B. Ford y otorrinolaringólogo pediátrico en Stanford Children's. "Al aprovechar la tecnología robótica avanzada, mejoraremos la precisión quirúrgica, minimizaremos el tiempo de recuperación y optimizaremos los resultados para nuestros pacientes jóvenes. Esto realmente transforma la experiencia quirúrgica de los niños y les brinda la mejor oportunidad para lograr una recuperación rápida y completa".

Este innovador enfoque optimiza la precisión quirúrgica en áreas como urología pediátrica, ginecología y cirugía bariátrica. "Al centrarse en incisiones más pequeñas, menor tensión en los tejidos y tiempos de recuperación más rápidos, el programa garantiza que los niños reciban la atención quirúrgica más compasiva y eficaz posible", señaló el Dr. Balakrishnan.

Erin Grantham, MD, uróloga pediátrica especializada en cirugías asistidas por robot, ha dedicado los últimos 10 años a perfeccionar su enfoque en procedimientos que corrigen anomalías en el flujo del uréter, la vejiga y el riñón.

"Con la integración de la cirugía robótica, ahora podemos realizar estos intrincados procedimientos en pacientes de tan solo 4 meses de edad. La tecnología robótica nos permite acceder a toda la pelvis y el abdomen para lograr que sus pequeños cuerpos funcionen de la mejor manera posible", expresó la Dra. Grantham.

Además de su faceta innovadora en cirugías robóticas, la Dra. Grantham encabeza un programa de capacitación para preparar a la próxima generación de cirujanos. "La cirugía robótica no solo es un avance en la experiencia del paciente, sino que también es una gran herramienta de enseñanza. Al igual que un instructor de manejo, puedo operar a la par de residentes y becarios, lo que les permite observar las técnicas en tiempo real", agregó la Dra. Grantham.

El programa de cirugía robótica comenzó con intervenciones urológicas, ginecológicas y bariátricas, y se prevé que incorpore más procedimientos este año.

"La plataforma robótica me permite operar con mayor precisión, mejor visualización y una menor alteración en el cuerpo del paciente", afirmó Janey Pratt, MD, cirujana pediátrica. "Puesto que movemos los instrumentos mediante el robot en lugar de hacer presión sobre el paciente, el enfoque resulta más delicado y favorece una recuperación más sencilla".

Tras utilizar herramientas quirúrgicas robóticas durante la última década en el hospital Stanford Medicine Veterans Affairs, la Dra. Pratt conoce a fondo esta tecnología quirúrgica avanzada. "Me entusiasma poner esta experiencia al servicio de nuestros pacientes mientras nos preparamos para ofrecer gastrectomías en manga y colecistectomías robóticas a finales de este verano", añadió la Dra. Pratt.

En colaboración con la FDA, se llevan a cabo investigaciones y planes para expandir el programa de cirugía robótica a más especialidades en Stanford Children's, entre ellas cirugías de oído, nariz y garganta.

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Elizabeth Valente

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Acerca de Stanford Medicine Children's Health

Stanford Medicine Children's Health, con Lucile Packard Children's Hospital Stanford en su centro, es el sistema de atención médica más grande del Área de la Bahía dedicado exclusivamente a niños y mujeres embarazadas. Nuestra red de atención incluye más de 65 ubicaciones en el norte de California y más de 85 ubicaciones en la región occidental de los Estados Unidos. Junto con Stanford Health Care y la Escuela de Medicina de la Universidad Stanford, formamos parte de Stanford Medicine, un ecosistema que aprovecha el potencial de la biomedicina mediante la investigación colaborativa, la educación y la atención clínica para mejorar los resultados de salud en todo el mundo. Somos una organización sin fines de lucro comprometida a apoyar a la comunidad por medio de programas y servicios de divulgación significativos y brindar la atención médica necesaria a las familias, independientemente de su capacidad de pago. Obtenga más información en stanfordchildrens.org.

FUENTE Stanford Medicine Children's Health and Lucile Packard Children's Hospital Stanford