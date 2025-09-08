- StarCharge firma un acuerdo histórico de solución BESS de 1 GWh con Prozeal Green Energy, el principal proveedor de EPC e IPP de la India

CHANGZHOU, China, 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- StarCharge, líder mundial en soluciones energéticas integradas, anunció con orgullo su acuerdo estratégico con Prozeal Green Energy, una de las mayores empresas de EPC e IPP de la India, para suministrar hasta 1 GWh de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de vanguardia. Esta colaboración acelerará la transición energética de la India mediante la implantación de las avanzadas soluciones BESS de StarCharge en el diverso panorama energético del país.

En virtud del acuerdo, StarCharge desplegará sus innovadores sistemas de almacenamiento de energía en contenedores de 5 MWh, diseñados para mejorar la estabilidad de la red y facilitar la integración de las energías renovables. Con una capacidad de 1 GWh prevista para el próximo año, este proyecto contribuirá significativamente al objetivo de la India de alcanzar una capacidad de energía renovable de 500 GW para 2030.

"Nos honra asociarnos con Prozeal Green Energy, una empresa líder en ingeniería, adquisición y construcción (EPC) e industria independiente de producción (IPP) en India, para apoyar la transición a las energías renovables del país", afirmó George Zhang, director general de StarCharge BESS APAC. "Esta colaboración marca un hito estratégico en nuestra expansión global y refleja nuestra visión compartida para el desarrollo energético sostenible".

Esta alianza pone de relieve el compromiso de StarCharge con el suministro de soluciones de almacenamiento de energía personalizadas y adaptadas a las necesidades específicas del mercado indio. La avanzada solución BESS de la compañía contribuirá a mejorar la fiabilidad de la red, aumentar la eficiencia energética y facilitar la adopción a gran escala de energías renovables en la diversa infraestructura eléctrica de la India.

Cabe destacar que StarCharge también cerró en agosto un acuerdo BESS de 100 MWh con un cliente clave de Europa del Este. El proyecto seguirá un calendario de entregas por fases, con los primeros envíos comenzando antes de fin de año, lo que demuestra la continua expansión estratégica y la capacidad de ejecución de la compañía en el mercado internacional de almacenamiento de energía.

Acerca de StarCharge

StarCharge, líder mundial en soluciones energéticas integrales, ofrece una amplia gama de soluciones de carga inteligente y fiable, así como de sistemas BESS, con tecnología de vanguardia, diseñadas para adaptarse a diversos escenarios y contribuir a un futuro energético más eficiente y resiliente.

Para obtener más información, visite www.starcharge.com o contacte con [email protected].

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765570/Starcharge_Signs_Landmark_1GWh_BESS_Solution_Agreement_with_India_Leading_EPC_and_IPP_Prozeal_Green.jpg