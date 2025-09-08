StarCharge signe un accord historique pour des solutions BESS (système de stockage d'énergie par batterie) à hauteur de 1 GWh avec le leader indien des services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et des producteurs d'électricité indépendants, Prozeal Green Energy

CHANGZHOU, Chine, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- StarCharge, chef de file mondial des solutions énergétiques intégrées, se réjouit d'annoncer son accord stratégique avec Prozeal Green Energy, l'une des plus grandes entreprises indiennes de services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de production d'électricité indépendantes, pour fournir jusqu'à 1 GWh de systèmes de stockage d'énergie par batterie à la pointe de la technologie. Cette collaboration permettra d'accélérer la transition de l'Inde vers les énergies renouvelables grâce au déploiement des solutions BESS avancées de StarCharge dans le paysage énergétique diversifié du pays.

Dans le cadre de cet accord, StarCharge déploiera ses systèmes innovants de stockage d'énergie en conteneur de 5 MWh, conçus pour améliorer la stabilité du réseau et faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Ce projet d'une capacité de 1 GWh, qui doit être déployé l'année prochaine, contribuera de manière significative à l'objectif de l'Inde : atteindre une capacité de 500 GW en énergies renouvelables d'ici à 2030.

« Nous sommes honorés de nous associer à Prozeal Green Energy, une entreprise indienne de services d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de production d'électricité indépendante de premier plan, pour soutenir la transition du pays vers les énergies renouvelables », a déclaré M. George Zhang, directeur général des solutions BESS chez StarCharge pour la région Asie-Pacifique. « Cette collaboration marque une étape stratégique dans notre expansion mondiale et reflète notre vision commune du développement énergétique durable. »

Ce partenariat souligne la détermination de StarCharge à fournir des solutions de stockage d'énergie personnalisées, adaptées aux besoins uniques du marché indien. La solution BESS avancée de l'entreprise aidera à améliorer la fiabilité du réseau, à accroître l'efficacité énergétique et à faciliter l'adoption à grande échelle des énergies renouvelables dans l'infrastructure électrique diversifiée de l'Inde.

StarCharge a notamment aussi conclu au mois d'août un accord BESS de 100 MWh avec un client clé en Europe orientale. Le projet suivra un calendrier échelonné, avec de premières livraisons prévues avant la fin de l'année, ce qui démontre la poursuite de l'expansion stratégique de l'entreprise et ses capacités d'exécution sur le marché international du stockage de l'énergie.

À propos de StarCharge

StarCharge est un leader mondial des solutions énergétiques globales. L'entreprise propose une gamme variée de solutions BESS et de recharge intelligentes et fiables fondées sur une technologie de pointe, conçues pour répondre à différents scénarios et contribuer à la construction d'un avenir énergétique plus efficace et plus résilient.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.starcharge.com ou écrire à l'adresse [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2765570/Starcharge_Signs_Landmark_1GWh_BESS_Solution_Agreement_with_India_Leading_EPC_and_IPP_Prozeal_Green.jpg