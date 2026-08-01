StarCharge uitgeroepen tot No. 1 Microgrid Brand op de GGII Energy Storage Industry Summit 2026

Eigen technologie en meer dan 300 implementaties wereldwijd versterken de groeiende leiderschapspositie van het bedrijf op het gebied van microgrids

CHANGZHOU, China, 1 augustus 2026 /PRNewswire/ -- StarCharge, een leverancier van geïntegreerde energieoplossingen, is tijdens de vijfde GGII Energy Storage Industry Summit en Energy Storage Top Brand Awards uitgeroepen tot 2026 No. 1 Microgrid Brand. De onderscheiding erkent de sterke prestaties van StarCharge op vier gebieden: technologische innovatie, productconcurrentiekracht, commerciële implementatie en marktreputatie.

Voortbouwend op meer dan tien jaar ervaring met EV-laden en energiediensten heeft StarCharge een geïntegreerd platform ontwikkeld dat slim laden, scenarioafhankelijke microgrids en virtuele energiecentrales met elkaar verbindt. Het platform coördineert energieopwekking, energieopslag, energieaansturing, energieverbruik en elektriciteitshandel.

StarCharge biedt microgridoplossingen voor meer dan 300 toepassingsscenario's, waaronder fabrieken, industrieparken, zonne-energie-, opslag- en laadlocaties, mijnbouwlocaties, woonwijken, eilanden en off-grid locaties. Het portfolio omvat netgekoppelde, off-grid- en netvormende systemen, ondersteund door eigen regelalgoritmen en energiebeheersoftware.

Een van de technologieën achter deze onderscheiding, is het fotovoltaïsche microgrid- en energieopslagsysteem van StarCharge, waarmee naadloos kan worden geschakeld tussen netgekoppelde en off-gridwerking. Het systeem integreert een statische omschakelaar, een eigen energieomzettingssysteem en een centrale microgridcontroller.

Dankzij deze architectuur kan in minder dan 20 milliseconden worden omgeschakeld, tegenover een gebruikelijke omschakeltijd in de sector van circa 50 milliseconden. Het systeem is ontworpen om de continuïteit van de stroomvoorziening in zwakke of instabiele netomgevingen te waarborgen en productieverliezen door stroomuitval te beperken.

StarCharge heeft wereldwijd meer dan 300 microgridprojecten gerealiseerd en staat al meerdere opeenvolgende kwartalen op de Tier 1-lijst van BloombergNEF voor fabrikanten van energieopslag.

In China heeft het bedrijf geïntegreerde projecten voor zonne-energie, energieopslag en laadinfrastructuur, koolstofarme industrieparken en vehicle-to-grid-toepassingen gerealiseerd. Internationaal heeft het strategische overeenkomsten voor energieopslag gesloten met energiebedrijven in onder meer Letland en Moldavië, goed voor een gezamenlijke geplande capaciteit van bijna 3,5 GWh.

StarCharge biedt end-to-end-diensten, waaronder locatieanalyse, systeemontwerp, hardware- en software-integratie, inbedrijfstelling en operationele optimalisatie. Het bedrijf blijft investeren in microgrid- en virtuele-energiecentraletechnologie en breidt tegelijkertijd zijn wereldwijde project- en servicenetwerk verder uit.